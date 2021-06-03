Победа таицкого школьника

Победа таицкого школьника

Ученик таицкой школы Руслан Асадов победил на конкурсе «Лидер детского/молодежного общественного объединения» в возрастной категории 14-17 лет. Это – региональный этап всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Рубрики : Общество     03 Jun 2021

Участники из 9 муниципальных районов Ленинградской области боролись в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-24 года) и справились с тремя сложнейшими конкурсными этапами: на заочном этапе писали сочинение-рассуждение «У меня есть предложение…», а на очном – представляли свои видеоролики на тему «Я – лидер XXI века» и презентацию на тему «Моя команда и наше дело».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Таицкой школы, депутат совета депутатов Таицкого поселения Елена Юрьевна Никонова – наставник и вдохновитель конкурсантов. Как результат – заслуженные победы.

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