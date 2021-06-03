Победа таицкого школьника

Участники из 9
муниципальных районов Ленинградской области боролись в двух возрастных
категориях (14-17 лет и 18-24 года) и справились с тремя сложнейшими
конкурсными этапами: на заочном этапе писали сочинение-рассуждение «У меня есть
предложение…», а на очном – представляли свои видеоролики на тему «Я – лидер
XXI века» и презентацию на тему «Моя команда и наше дело».
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Таицкой школы, депутат совета депутатов Таицкого
поселения Елена Юрьевна Никонова – наставник и вдохновитель конкурсантов. Как
результат – заслуженные победы.