Победа таицкого школьника

Участники из 9 муниципальных районов Ленинградской области боролись в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-24 года) и справились с тремя сложнейшими конкурсными этапами: на заочном этапе писали сочинение-рассуждение «У меня есть предложение…», а на очном – представляли свои видеоролики на тему «Я – лидер XXI века» и презентацию на тему «Моя команда и наше дело».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Таицкой школы, депутат совета депутатов Таицкого поселения Елена Юрьевна Никонова – наставник и вдохновитель конкурсантов. Как результат – заслуженные победы.