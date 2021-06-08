«Сад памяти» к 80-летию с начала Великой Отечественной войны

Всего на
территории лесничеств – филиалов управления Ленинградской области проведено 30
памятных мероприятий на общей площади 86,2 га. К акции в регионе присоединилось
более двух тысяч человек.
Посадки леса
прошли во всех районах и лесничествах региона. Центральная акция состоялась в
мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам,
работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим во время
артиллерийского обстрела в 1942 году. Крупные акции состоялись в Кировском районе у мемориала «Синявинские высоты» и
Гатчинском районе у памятника танку КВ-1 на поле танкового сражения под
Войсковицами.
Каждое дерево – зелёный
памятник погибшим в Великую Отечественную. В ходе акции по всей России должно
быть высажено 27 миллионов деревьев.
Акция проводится
по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит при
поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных
ресурсов и экологии РФ. Организаторами являются Всероссийское общественное
движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти Полководцев Победы. Мероприятия по
лесовосстановлению реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология».