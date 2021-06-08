«Сад памяти» к 80-летию с начала Великой Отечественной войны

Всего на территории лесничеств – филиалов управления Ленинградской области проведено 30 памятных мероприятий на общей площади 86,2 га. К акции в регионе присоединилось более двух тысяч человек.

Посадки леса прошли во всех районах и лесничествах региона. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам, работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим во время артиллерийского обстрела в 1942 году. Крупные акции состоялись в Кировском районе у мемориала «Синявинские высоты» и Гатчинском районе у памятника танку КВ-1 на поле танкового сражения под Войсковицами.

Каждое дерево – зелёный памятник погибшим в Великую Отечественную. В ходе акции по всей России должно быть высажено 27 миллионов деревьев.

Акция проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти Полководцев Победы. Мероприятия по лесовосстановлению реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».