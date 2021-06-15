Борьба с борщевиком: область ждет заявки

«На 2021 год в программу вступили 97 муниципальных образований, это уже на 50% больше, чем участников прошлого года, но при этом, это только половина всех поселений региона, которых 187. Заявки поданы от 16 районов, два района посчитали, что у них с борщевиком все хорошо. В 2021 году работы будут проводиться на площади 4,2 тыс. га, четверть из них ― 1,025 га, в Лужском районе. Самая большая заявка от одного поселения ― 299,4 га, при этом есть поселения, которые заявили работы на площади всего 0,87 га, и целые районы, которые запланировали всего 80,64 га. Если бы каждый, как лужане, заявили по 1 тыс. га, мы справились бы с борщевиком гораздо быстрее. Сейчас идет формирование бюджета на 2022 год. Я обращаюсь к поселениям ― подавайте документы на финансирование, они все будут выполнены», ― призвал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2021 году в борьбе с борщевиком участвуют 97 поселений (49% к 2020 году), площадь обработки ― 4,2 тыс. га (+59%), финансирование ― 50 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

Напомним, программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинградской области реализуется с 2011 года, сегодня бюджет субсидирует поселениям до 95% затрат. Ежегодно от борщевика освобождается порядка 7 тыс. га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 5 тыс. га ― на землях сельскохозяйственного назначения.