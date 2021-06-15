Борьба с борщевиком: область ждет заявки

«На 2021 год в программу вступили 97 муниципальных
образований, это уже на 50% больше, чем участников прошлого года, но при этом,
это только половина всех поселений региона, которых 187. Заявки поданы от 16
районов, два района посчитали, что у них с борщевиком все хорошо. В 2021 году
работы будут проводиться на площади 4,2 тыс. га, четверть из них ― 1,025 га, в
Лужском районе. Самая большая заявка от одного поселения ― 299,4 га, при этом
есть поселения, которые заявили работы на площади всего 0,87 га, и целые
районы, которые запланировали всего 80,64 га. Если бы каждый, как лужане,
заявили по 1 тыс. га, мы справились бы с борщевиком гораздо быстрее. Сейчас
идет формирование бюджета на 2022 год. Я обращаюсь к поселениям ― подавайте
документы на финансирование, они все будут выполнены», ― призвал заместитель
председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В 2021 году в борьбе с борщевиком участвуют 97
поселений (49% к 2020 году), площадь обработки ― 4,2 тыс. га (+59%),
финансирование ― 50 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.
Напомним, программа борьбы с борщевиком Сосновского
в Ленинградской области реализуется с 2011 года, сегодня бюджет субсидирует
поселениям до 95% затрат. Ежегодно от борщевика освобождается порядка 7 тыс.
га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 5 тыс. га ― на землях
сельскохозяйственного назначения.