Стартовал ремонт Гостилицкого шоссе

Дорожникам предстоит отремонтировать около 14 километров полотна. Помимо полной замены покрытия предусматривается укрепление обочин и установка остановочных площадок для ожидания автобусов. Для безопасного движения вдоль дороги будет восстановлена пешеходная дорожка в Петровском.

«Гостилицкое шоссе — основной объект ремонтной программы этого года. Здесь будет применен усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь создается специально с учетом климатических особенностей и нагрузочных параметров дороги. Кроме того, на нескольких участках предстоит замена самого основания шоссе», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Ремонтные работы будут вестись все лето. Несколько дней назад техника начала срезать старый асфальт, двигаясь от КАДа по направлению к Гостилицам. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными.

Гостилицкое шоссе — главная магистраль южной части Ломоносовского района Ленинградской области, обеспечивающая ее транспортную связь с Санкт-Петербургом. Во время Великой Отечественной войны вдоль шоссе проходила линия фронта. Возле деревни Порожки, расположенной на 19 километре дороги, в январе 1943 года началась операция «Январский гром», ставшая началом полного снятия блокады Ленинграда.

В рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

Напомним, дорожный нацпроект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и призван к 2030 году повысить долю дорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидировать большую часть мест концентрации ДТП и снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.