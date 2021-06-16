Стартовал ремонт Гостилицкого шоссе

Дорожникам предстоит
отремонтировать около 14 километров полотна. Помимо полной замены покрытия
предусматривается укрепление обочин и установка остановочных площадок для
ожидания автобусов. Для безопасного движения вдоль дороги будет восстановлена
пешеходная дорожка в Петровском.
«Гостилицкое шоссе —
основной объект ремонтной программы этого года. Здесь будет применен усиленный
асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь
создается специально с учетом климатических особенностей и нагрузочных
параметров дороги. Кроме того, на нескольких участках предстоит замена самого
основания шоссе», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области
Денис Седов.
Ремонтные работы будут
вестись все лето. Несколько дней назад техника начала срезать старый асфальт,
двигаясь от КАДа по направлению к Гостилицам. «Ленавтодор» призывает водителей
быть внимательными.
Гостилицкое шоссе —
главная магистраль южной части Ломоносовского района Ленинградской области,
обеспечивающая ее транспортную связь с Санкт-Петербургом. Во время Великой
Отечественной войны вдоль шоссе проходила линия фронта. Возле деревни Порожки,
расположенной на 19 километре дороги, в январе 1943 года началась операция
«Январский гром», ставшая началом полного снятия блокады Ленинграда.
В рамках дорожного
нацпроекта в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров
региональных трасс.
Напомним, дорожный
нацпроект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и
призван к 2030 году повысить долю дорог регионального значения в нормативном
состоянии, ликвидировать большую часть мест концентрации ДТП и снизить долю
федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.