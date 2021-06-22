Ленинградцы зажигают свечи памяти онлайн

Ленинградцы зажигают свечи памяти онлайн

Ежегодная акция «Свеча памяти» в Ленинградской области проходит не только офлайн, но и в онлайн-формате. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо зажечь символическую свечу на сайте проекта деньпамяти.рф и поделиться картинкой с номером зажженной свечи на своей странице в любой социальной сети.

Рубрики : Общество     22 Jun 2021

Каждая виртуальная свеча — это 1 рубль, который пойдет  из фонда «Память поколений» на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Организатор всероссийской акции «Свеча памяти» —  благотворительный фонд «Память поколений».

С 2015 года Фонд оказал помощь более 15 тысячам ветеранов по всей стране на сумму около 1,7 миллиарда рублей.

По итогам проведения Всероссийской акции «Свеча памяти», Фонд окажет благотворительную помощь за счет благотворительных денежных средств, переданных Фонду третьими лицами (благотворителями). Общий размер помощи определяется по окончании акции и будет составлять денежный эквивалент общему числу зажженных онлайн свечей на сайте деньпамяти.рф в период с 15 по 22 июня 2021 года (1 свеча=1 рубль).

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