Семринский «Стенд памяти»

Этот памятный знак, установленный в 2016 году, по инициативе местных жителей, при поддержке администрации Сусанинского сельского поселения, стал центром проведения всех мероприятий, связанных с военной тематикой. А в год 75-летия Победы рядом появился ещё один знак воинской славы. Это стенд, посвящённый военной истории посёлка Семрино.

Такие стенды есть и в других населённых пунктах Ленинградской области. Конечно, выглядят они не так внушительно, как гранитные памятники или каменные стелы. Зато они гораздо информативнее, и каждый день напоминают нам о войне.

Любой человек, подошедший к семринскому «Стенду памяти», узнает военную историю посёлка. Прочитает, что уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, 24 семринских мужика ушли на фронт.

Он узнает также, что Семрино обороняла 90-я стрелковая дивизия, в которой после боёв в Прибалтике, на Лужском рубеже и под Вырицей оставалась всего тысяча бойцов вместо положенных по штату 14,5 тысяч. Силы были на исходе, и 15 сентября 1941 года дивизия была вынуждена оставить посёлок.

И о чёрных годах оккупации узнает. О том, как фашисты сжигали дома, заставляли местное население трудиться на благо оккупантов, а молодёжь вывозили на принудительные работы в Германию.

26 января 1944 года воины 72-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ястребова И.И. стремительным ударом освободили Семрино от оккупантов.

На обратной стороне стенда – фамилии 36 семринцев-участников войны. Здесь же фотографии многих из них.

А фотографий некоторых людей нет. Война отняла у нас многих родственников. Кто убит, кто пропал без вести. От иных не осталось даже фотографий. Осталась только память…

Олег Евтушенко, житель п.Семрино