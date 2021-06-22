Семринский «Стенд памяти»

Этот памятный знак,
установленный в 2016 году, по инициативе местных жителей, при поддержке
администрации Сусанинского сельского поселения, стал центром проведения всех
мероприятий, связанных с военной тематикой. А в год 75-летия Победы рядом
появился ещё один знак воинской славы. Это стенд, посвящённый военной истории
посёлка Семрино.
Такие стенды есть и в
других населённых пунктах Ленинградской области. Конечно, выглядят они не так
внушительно, как гранитные памятники или каменные стелы. Зато они гораздо
информативнее, и каждый день напоминают нам о войне.
Любой человек, подошедший
к семринскому «Стенду памяти», узнает военную историю посёлка. Прочитает, что
уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, 24 семринских мужика ушли на фронт.
Он узнает также, что
Семрино обороняла 90-я стрелковая дивизия, в которой после боёв в Прибалтике,
на Лужском рубеже и под Вырицей оставалась всего тысяча бойцов вместо
положенных по штату 14,5 тысяч. Силы были на исходе, и 15 сентября 1941 года
дивизия была вынуждена оставить посёлок.
И о чёрных годах оккупации
узнает. О том, как фашисты сжигали дома, заставляли местное население трудиться
на благо оккупантов, а молодёжь вывозили на принудительные работы в Германию.
26 января 1944 года воины
72-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ястребова И.И.
стремительным ударом освободили Семрино от оккупантов.
На обратной стороне
стенда – фамилии 36 семринцев-участников войны. Здесь же фотографии многих из
них.
А фотографий некоторых
людей нет. Война отняла у нас многих родственников. Кто убит, кто пропал без
вести. От иных не осталось даже фотографий. Осталась только память…
Олег Евтушенко, житель п.Семрино