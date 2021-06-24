Белогорку Ленобласти не вернут?

21 июня 13-й
Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу комитета по
сохранению культурного наследия Ленинградской области на решение Арбитражного
суда, отказавшего в возвращении государству исторической усадьбы в Белогорке.
Апелляция согласилась с решением суда первой инстанции по иску к ООО «Дом
отдыха «Белогорка».
Постановление
может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Западного округа.
Напомним, ООО «Дом
отдыха «Белогорка» планировало переделать старинную усадьбу в санаторий. В
конце мая стало известно, что в отношении ООО «Дом отдыха Белогорка» запущена
процедура банкротства. Компания имеет задолженность перед «Промсвязьбанком» в
122,4 млн рублей.