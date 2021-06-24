Белогорку Ленобласти не вернут?

Белогорку Ленобласти не вернут?

Как сообщает портал 47news, усадьба в Белогорке пока останется в руках частной компании.

Рубрики : Общество     24 Jun 2021

21 июня 13-й Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на решение Арбитражного суда, отказавшего в возвращении государству исторической усадьбы в Белогорке. Апелляция согласилась с решением суда первой инстанции по иску к ООО «Дом отдыха «Белогорка».

Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Напомним, ООО «Дом отдыха «Белогорка» планировало переделать старинную усадьбу в санаторий. В конце мая стало известно, что в отношении ООО «Дом отдыха Белогорка» запущена процедура банкротства. Компания имеет задолженность перед «Промсвязьбанком» в 122,4 млн рублей.

 

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