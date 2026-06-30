«Ночь музыки»-2026: от Чайковского и Рахманинова до «Пинк Флойд»

По традиции, на плавучую сцену в центре Белого озера выйдут лучшие симфонические коллективы, чтобы гости Гатчины могли насладиться вечными классическими произведениями в романтической атмосфере Дворцового парка и белой ночи.

Музыка, опробованная веками

«Ночь музыки»-2026 — уже тринадцатый по счету фестиваль, который устраивает Государственный музей-заповедник «Гатчина» на территории Дворцового парка.

Директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов напомнил, что первый фестиваль «Ночь музыки» состоялся в Гатчине в 2010 году.

- Это была, скорее акция, цель которой — просто привлечь к Гатчине больше внимания, показать приезжим, насколько здесь может быть интересно, - рассказал Василий Юрьевич. - Первый фестиваль мы посвятили Чайковскому, и музыканты исполняли его произведения над водой. Сцена тогда стояла еще у берега. Масштаб фестиваля был еще не очень велик, но уже тогда посетителей было достаточно много — более 10 тысяч человек. И мы решили продолжить наш фестиваль, но уже в новом формате. Сцена все дальше отдалялась от берега, ближе к центру Белого озера. Поменялось и расположение партера. Программа фестиваля становилась все более разнообразной. Мы уже традиционно начинали с серьезных симфонических произведений, постепенно переходя к более легкой, развлекательной программе. Затем, в связи с пандемией, у нас случился трехлетний перерыв, и были серьезные опасения, что «Ночь музыки» в Гатчину больше не возвратится. Но нам повезло, и мы смогли возобновить наш фестиваль. На сегодняшний момент мы сохраняем прежний формат, который очень нравится посетителям.

Среди особенностей «Ночи музыки»-2026 — продолжительность фестиваля. Если прежде он длился четыре часа, то в этом году — пять часов. Вместо двух оркестров на фестивале выступят три оркестра, которые будут играть в разных отделениях.

- Гатчина — уникальное место не только из-за своей истории, где архитектура, природа и музыка сливаются в единое целое, - говорит художественный руководитель фестиваля Юрий Серов. - «Ночь музыки» - это уникальная возможность получить музыкальные впечатления на любой хороший вкус. Мы не хотим удивлять, мы хотим радовать, дарить позитив нашим слушателям, поэтому у нас будет звучать музыка, опробованная веками и десятилетиями, приносящая удовольствие всем. В Гатчине будет представлен весь спектр музыкальных впечатлений, которые только можно получить.

Первые два отделения будут проходить с участием знаменитого Симфонического оркестра Академической капеллы Санкт-Петербурга. Затем на сцену выйдет оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония». Фестиваль традиционно завершится в жанре кроссовер: Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр им. М. П. Мусоргского будет исполнять произведения композитора Дж. Коулмена и знаменитой рок-группы «Pink Floyd».

Музыканты, по давно уже сложившейся традиции, будут играть на плавучей сцене, установленной на Белом озере. Как отметил Юрий Серов, для них это не просто. Свою роль играют как влажность воздуха и прохладные ночи, так и акустические особенности игры над водой.

- Но наши оркестранты принимают участие в фестивале с огромным удовольствием, потому что для них это нечто, выходящее настолько за пределы обычной рутинной работы в оркестре, - отмечает Юрий Эдуардович. - Да, здесь играть сложнее, но тем интереснее. Что касается восприятия музыки слушателями, за эти годы нашей команде, которая занимается звуком, удалось добиться очень хорошего звукового качества. Многие опытные слушатели говорят, что звук на «Ночи музыки» в Гатчине по качеству не уступает музыкальным опенэйрам в Европе.

Программа фестиваля «Ночь музыки»-2026

В 22:00 начнется программа Симфонического оркестра Академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Оркестр исполнит «Славянский марш» П. И. Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №2 С. В. Рахманинова.

За роялем – лауреат российских и международных конкурсов Илья Чирсков. Продолжат программу Увертюра к опере «Кола Брюньон» Д. Б. Кабалевского, Антракт из балета «Раймонда» А. К. Глазунова, Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» А. И. Хачатуряна и Испанское каприччо Н. А. Римского-Корсакова.

В 23:00 на сцену выйдет оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Прозвучат Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия» Ф. Фон Зуппе, Персидский марш, вальс «На прекрасном голубом Дунае» и полька «Путь открыт» И. Штрауса, ария Су Чонга из оперетты «Страна улыбок», вальс и «Куплеты с часиками» из оперетты «Граф Люксембург» Ф. Легара, полька «Гром и Молния», вальс «Весенние голоса» и Кайзер-вальс И. Штрауса.

Сразу после полуночи прозвучат Кубинская увертюра Дж. Гершвина, Мексиканский танец «Уапанго» Х. П. Монкайо, Симфонический танец №2 А. Маркеса, увертюра и ария Кунигунды из оперы «Кандид», ария Тони и Mамбо из мюзикла «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. Вокальные партии исполнят ведущая солистка Мариинского театра, звезда мировой оперной сцены, обладательница мощного и проникновенного сопрано Ольга Пудова и солит Мариинского театра, лауреат Международного музыкального фестиваля-конкурса им. Г. Отса, Международного конкурса певцов им. Х. Габора «Бельведер» и других фестивалей тенор Борис Степанов.

Завершит программу «Ночи музыки» Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр им. М. П. Мусоргского под управлением Юрия Серова. В 02:00 над Белым озером прозвучит симфоническая сюита «Us and Them» на темы песен «Time», «Brain Damage», «Another Brick in the Wall», «Comfortably Numb», «Breathe», «Money», «The Great Gig in the Sky», «Nobody Home» и непосредственно «Us and Them» композитора Дж. Коулмена и знаменитой рок-группы «Pink Floyd».

Важная информация!

Специально к фестивалю «Ночь музыки» Северо-Западная пригородная пассажирская компания назначила дополнительную пару электричек класса «Стандарт».

4 июля №6375 (к началу фестиваля): отправление в 20:35 с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга; прибытие в 21:38 на Балтийский вокзал Гатчины.

5 июля №6304 (по окончании фестиваля): отправление в 03:40 с Балтийского вокзала Гатчины; прибытие в 04:42 на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой