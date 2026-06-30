У выпускников девятых классов начались резервные дни сдачи ОГЭ

Резервные дни основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) предусмотрены для тех, кто по уважительной причине пропустил основные сроки сдачи экзаменов или получил неудовлетворительные результаты. Если же неудовлетворительных результатов больше двух, то пересдача в резервные дни невозможна. В случае неудовлетворительного результата, полученного в резервные дни, существует возможность пересдачи экзаменов в сентябре.

В 2026 году резервные дни распределены следующим образом: 29 июня - математика, 2 - июля русский язык, 3 и 6 июля - все предметы, кроме русского языка и математики.

Результаты последних экзаменов, проведенных в резервные дни, будут опубликованы не позднее 15 июля. Ознакомиться с ними можно в личном кабинете школьника или непосредственно в своей школе.

29 июня обучающиеся сдавали ОГЭ по математике.

«Организаторы в аудитории прочитали нам инструкцию и раздали работы. Все с нетерпением ждали, какой вариант попадется, сложные ли будут задания? Если в начале экзамена чувствовалась некоторая взволнованность, то уже в течение следующих 10 минут я серьезно включился в работу. Все соблюдали тишину, атмосфера была комфортная», - поделился своими впечатлениями Дмитрий.

ОГЭ по математике прошел в штатном режиме без нарушений. Контроль за соблюдением порядка проведения экзамена в ППЭ осуществляли общественные наблюдатели.