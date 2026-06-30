Семейный фестиваль в Гатчине
В воскресенье, 5 июля, в Гатчине пройдет уличный семейный фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности!
Рубрики: Общество
Праздник начнется с 10 утра в общественном пространстве «Аэропарк».
В программе фестиваля: мастер-классы по рисованию и рукоделию, увлекательные игры и конкурсы для детей и взрослых, а также веселые аниматоры, которые создадут атмосферу праздника.
Совместно с сообществом «Мамы Гатчины» пройдут Парад колясок и Малышковые бега.
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