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Семейный фестиваль в Гатчине

В воскресенье, 5 июля, в Гатчине пройдет уличный семейный фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности!

Рубрики:  Общество

Праздник начнется с 10 утра в общественном пространстве «Аэропарк».

В программе фестиваля: мастер-классы по рисованию и рукоделию, увлекательные игры и конкурсы для детей и взрослых, а также веселые аниматоры, которые создадут атмосферу праздника.

Совместно с сообществом «Мамы Гатчины» пройдут Парад колясок и Малышковые бега.