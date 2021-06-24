Гатчинских предпринимателей наградили в парламенте

В этом году для участия в конкурсе поступило
11 заявок из семи районов Ленинградской области. В числе победителей –
представители Гатчинского района. Их наградили председатель Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, вице-спикер Николай Пустотин и
депутат, представляющий Гатчинский район в областном парламенте, Сергей Коняев.
В номинации «За преемственность профессии»
победила семья
Медведских, которая занимается пчеловодством и кузнечным делом.
В номинации «За эффективную работу»
наградили семью
Свердлиных-Тааме, члены которой занимаются организацией
дополнительного образования для детей и взрослых.
«За вклад в развитие сельского хозяйства
на территории Ленинградской области» отметили известную в Гатчинском районе семью Пухляковых-Гришиных,
которая занимается разведением крупного рогатого скота и переработкой мясной и
молочной продукции.
Все награжденные получили дипломы и
подарочные сертификаты. Представители Гатчинского района также получили подарки
от депутатов областного парламента Сергея Коняева и Татьяны Бездетко.
Напомним, традиционный областной конкурс
«Семейное дело» проводится с 2014 года с целью стимулировать развитие малого и
среднего бизнеса, сохранить семейные традиции и поддержать семейное
предпринимательство в регионе. В нем уже приняли участие 78 предпринимательских
династий.
Ирина Хрусталёва
Фото: пресс-служба Законодательного
собрания Ленинградской области