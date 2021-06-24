Гатчинских предпринимателей наградили в парламенте

В этом году для участия в конкурсе поступило 11 заявок из семи районов Ленинградской области. В числе победителей – представители Гатчинского района. Их наградили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, вице-спикер Николай Пустотин и депутат, представляющий Гатчинский район в областном парламенте, Сергей Коняев.

В номинации «За преемственность профессии» победила семья Медведских, которая занимается пчеловодством и кузнечным делом.

В номинации «За эффективную работу» наградили семью Свердлиных-Тааме, члены которой занимаются организацией дополнительного образования для детей и взрослых.

«За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области» отметили известную в Гатчинском районе семью Пухляковых-Гришиных, которая занимается разведением крупного рогатого скота и переработкой мясной и молочной продукции.

Все награжденные получили дипломы и подарочные сертификаты. Представители Гатчинского района также получили подарки от депутатов областного парламента Сергея Коняева и Татьяны Бездетко.

Напомним, традиционный областной конкурс «Семейное дело» проводится с 2014 года с целью стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, сохранить семейные традиции и поддержать семейное предпринимательство в регионе. В нем уже приняли участие 78 предпринимательских династий.

Ирина Хрусталёва

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области