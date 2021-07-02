Сначала – поисковики, и только потом экскаватор

Об
этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на встрече с
поисковиками, которые сейчас продолжают исследовать земельный участок в
границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой
Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.
«Мы
предлагаем взять за основу тот закон, который был разработан в Ленинградской
области в 2018 году и предложить Государственной Думе принять аналогичный
федеральный закон. Он очень простой: на территориях, где с 1939 по 1945 годы
есть выявленные и невыявленные захоронения, проводить поисковые исследования
прежде, чем проводить там земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной
основе профессиональных поисковиков. При этом, муниципальные и региональный
бюджеты будут софинансировать эти работы», — сказал глава 47 региона.
Для
создания достопримечательного места планируется взять за основу противотанковый
ров. В течении года специалисты проведут государственную историко-культурную
экспертизу и определят его границы.
Напомним,
что весной этого года на земельном участке, принадлежащем компании «Эврика», начались
строительные работы. Участники поисковых отрядов Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, работавшие по соседству, заметили многочисленные человеческие
останки и элементы обмундирования времен Великой Отечественной войны.
В
настоящее время стройка на участке приостановлена, на месте работают поисковики
совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперы ЗВО –
они вывезли на полигон для уничтожения более 100 единиц неразорвавшихся
снарядов, гранат и боеприпасов прочего типа. В ходе исследования участка также
обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов
экипажа.
На площадке Экспертного клуба появились
комментарии об инициативе Ленинградской области о внесении поправок в
федеральное законодательство.
Так,
главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей
Александров уверен, что «предложение губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко принять соответствующий Федеральный закон – единственно
верный путь решения проблемы безответственного хозяйствования, извините, на
костях погибших солдат Великой Отечественной войны». На его взгляд, заслуживает
законодательной поддержки и идея определения мер софинансирования со стороны
государства работы поисковиков в местах, где в рамках обычной хозяйственно
деятельности предстоят земляные работы.
Прасковья
Васильева, в свою очередь, отмечает,
что Ленинградская область - особенный регион, в годы Великой Отечественной
войны сотни тысяч солдат остались лежать на ленинградской земле.
«Конечно,
время идёт вперёд, и застройка близлежащих к Санкт-Петербургу земель
естественна, Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский
районы растут. Важно, чтобы в ближайшее время был выработан понятный механизм
взаимодействия власти, бизнеса и поискового сообщества в части проведения
поисковых работ на местах ожесточенных боёв, где планируется застройка или
любая другая деятельность. В этом отношении, инициатива Ленинградской области о
внесении изменений в федеральное законодательство является очень своевременной.
Уверена, что резонанс конкретной ситуации и многолетний опыт специалистов
региона в данной сфере сдвинет ситуацию в нужное русло», - поделилась она своим
мнением.