Сначала – поисковики, и только потом экскаватор

Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на встрече с поисковиками, которые сейчас продолжают исследовать земельный участок в границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.

«Мы предлагаем взять за основу тот закон, который был разработан в Ленинградской области в 2018 году и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон. Он очень простой: на территориях, где с 1939 по 1945 годы есть выявленные и невыявленные захоронения, проводить поисковые исследования прежде, чем проводить там земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной основе профессиональных поисковиков. При этом, муниципальные и региональный бюджеты будут софинансировать эти работы», — сказал глава 47 региона.

Для создания достопримечательного места планируется взять за основу противотанковый ров. В течении года специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу и определят его границы.

Напомним, что весной этого года на земельном участке, принадлежащем компании «Эврика», начались строительные работы. Участники поисковых отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, работавшие по соседству, заметили многочисленные человеческие останки и элементы обмундирования времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время стройка на участке приостановлена, на месте работают поисковики совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперы ЗВО – они вывезли на полигон для уничтожения более 100 единиц неразорвавшихся снарядов, гранат и боеприпасов прочего типа. В ходе исследования участка также обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.

На площадке Экспертного клуба появились комментарии об инициативе Ленинградской области о внесении поправок в федеральное законодательство.

Так, главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров уверен, что «предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко принять соответствующий Федеральный закон – единственно верный путь решения проблемы безответственного хозяйствования, извините, на костях погибших солдат Великой Отечественной войны». На его взгляд, заслуживает законодательной поддержки и идея определения мер софинансирования со стороны государства работы поисковиков в местах, где в рамках обычной хозяйственно деятельности предстоят земляные работы.

Прасковья Васильева, в свою очередь, отмечает, что Ленинградская область - особенный регион, в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч солдат остались лежать на ленинградской земле.

«Конечно, время идёт вперёд, и застройка близлежащих к Санкт-Петербургу земель естественна, Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский районы растут. Важно, чтобы в ближайшее время был выработан понятный механизм взаимодействия власти, бизнеса и поискового сообщества в части проведения поисковых работ на местах ожесточенных боёв, где планируется застройка или любая другая деятельность. В этом отношении, инициатива Ленинградской области о внесении изменений в федеральное законодательство является очень своевременной. Уверена, что резонанс конкретной ситуации и многолетний опыт специалистов региона в данной сфере сдвинет ситуацию в нужное русло», - поделилась она своим мнением.