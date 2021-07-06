Федеральные средства ― на дорожный ремонт

«В первую очередь средства будут направлены на оплату досрочно выполненных работ на Приморском и Староприозерском шоссе. Эти ремонты запланированы на 2022 год, однако были сделаны со значительным опережением подрядными организациями за свой счет», — рассказал Денис Седов.

Напомним, в этом году в Ленинградской области ремонтируется более 110 километров региональных дорог. Речь идет про трассы Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»). Дорожный комитет также весной принял решение о ремонте участка дороги Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск от Мяглово через Разметелево и Колтуши до Красной Горки.

Обновляется Гостилицкое шоссе от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком ремонтируется дорога Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же почти сделан участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт идет на дороге Лодейное Поле — Тихвин —Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.

В Выборгском районе преобразятся подъезд к Пушному и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево. Продолжается ремонт дороги Анташи — Красное Село от Дятлиц до Ропши в Ломоносовском районе. В Лужском районе ремонтируется участок дороги Толмачево — Нарва в поселке Осьмино. Больше всего работ запланировано в Тосненском районе: здесь обновятся два подъезда к станции Рябово, улица Вокзальную и подъезд к Тосно, а также целиком трасу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.