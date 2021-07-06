Федеральные средства ― на дорожный ремонт

«В первую очередь
средства будут направлены на оплату досрочно выполненных работ на Приморском и
Староприозерском шоссе. Эти ремонты запланированы на 2022 год, однако были
сделаны со значительным опережением подрядными организациями за свой счет», —
рассказал Денис Седов.
Напомним, в этом году в
Ленинградской области ремонтируется более 110 километров региональных дорог.
Речь идет про трассы Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до
Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до
Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск —
Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»).
Дорожный комитет также весной принял решение о ремонте участка дороги
Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск от Мяглово через
Разметелево и Колтуши до Красной Горки.
Обновляется Гостилицкое
шоссе от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от
райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком ремонтируется дорога
Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же почти сделан участок
дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через
Дранишники. В Тихвинском районе ремонт идет на дороге Лодейное Поле — Тихвин
—Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.
В Выборгском районе
преобразятся подъезд к Пушному и участок дороги Выборг — Смирново от развязки
со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево. Продолжается ремонт дороги
Анташи — Красное Село от Дятлиц до Ропши в Ломоносовском районе. В Лужском
районе ремонтируется участок дороги Толмачево — Нарва в поселке Осьмино. Больше
всего работ запланировано в Тосненском районе: здесь обновятся два подъезда к
станции Рябово, улица Вокзальную и подъезд к Тосно, а также целиком трасу
Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.