Парад колясок - уже в воскресенье!
5 июля в Гатчине в Аэропарке состоится традиционное праздничное шествие и конкурс украшенных колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности.
В программе, которая продлится с 10 до 13 часов:
- Общее праздничное шествие для всех участников и зрителей.
- Конкурс и презентация семейных команд.
Семья украшает детскую коляску или детский транспорт с родительской ручкой в любой тематике с использованием любых дополнительных материалов. Наличие ребенка в коляске на презентации обязательно! Члены семьи могут быть в костюмах, соответствующих теме оформления коляски.
- Малышковые бега
Соревнования по бегу для детей младше 1 года и от 1 до 1,5 лет.
Для участия в малышковых бегах необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.
- Интерактивные площадки и мастер-классы - для всех участников, зрителей и болельщиков.
Старт парада колясок - на площадке рядом с бассейном "Атлантика" на ул. Генерала Кныша, 13-а.
Участие бесплатное. Предварительная запись - в сообщениях сообщества МАМЫ ГАТЧИНЫ.
- Для записи на парад колясок укажите фамилию семьи.
- Для записи малыша на бега укажите: фамилию, имя, возраст ребенка и номер телефона родителя.
Мероприятие проводится сообществом МАМЫ ГАТЧИНЫ совместно с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального округа.