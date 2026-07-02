Парад колясок - уже в воскресенье!

В программе, которая продлится с 10 до 13 часов:

- Общее праздничное шествие для всех участников и зрителей.

- Конкурс и презентация семейных команд.

Семья украшает детскую коляску или детский транспорт с родительской ручкой в любой тематике с использованием любых дополнительных материалов. Наличие ребенка в коляске на презентации обязательно! Члены семьи могут быть в костюмах, соответствующих теме оформления коляски.

- Малышковые бега

Соревнования по бегу для детей младше 1 года и от 1 до 1,5 лет.

Для участия в малышковых бегах необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

- Интерактивные площадки и мастер-классы - для всех участников, зрителей и болельщиков.

Старт парада колясок - на площадке рядом с бассейном "Атлантика" на ул. Генерала Кныша, 13-а.

Участие бесплатное. Предварительная запись - в сообщениях сообщества МАМЫ ГАТЧИНЫ.

- Для записи на парад колясок укажите фамилию семьи.

- Для записи малыша на бега укажите: фамилию, имя, возраст ребенка и номер телефона родителя.

Мероприятие проводится сообществом МАМЫ ГАТЧИНЫ совместно с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального округа.