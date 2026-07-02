Когда-нибудь мы победим чахотку

Именно на этом принципе строится современная борьба с туберкулезом. Ежегодная флюорография, вакцинация БЦЖ, диаскинтест и своевременное обращение к врачу позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях и добиваться полного выздоровления.

Участковый фтизиатр Гатчинской поликлиники, врач высшей квалификационной категории Елена Криушина уверена: работа фтизиатра – это не только лечение туберкулеза, но и дифференциальная диагностика, профилактика и спасение окружения пациента. Благодаря современным методам лечения и своевременному выявлению туберкулез постепенно сдает позиции и когда-нибудь, возможно, сойдет на нет. А на сегодняшний день врач-фтизиатр выявляет патологию органов дыхания, внелегочный туберкулез – туберкулез костей, глаз, мочеполовой системы, но чаще всего встречается туберкулез легких.

- Елена Васильевна, откуда берется эта болезнь?

- Это инфекционная палочка Коха, которая живет едва ли не в каждом из нас. В литературе по фтизиатрии сказано, что 80 % населения мира инфицировано туберкулезной палочкой – просто нужен запуск, чтобы она активировалась. Коварная палочка только и ждет, когда в организме что-нибудь нарушится, и тогда она начнет активно действовать. Повлиять могут стрессовые ситуации, социальные заболевания

и асоциальный образ жизни.

- Как проверить наличие палочки Коха в организме, если по ощущениям человек совершенно здоров?

- Провериться можно. Но прежде всего нужно проводить регулярную профилактику туберкулезных заболеваний. Взрослым обязательно раз в год – рентгенография или флюорография. Детям в садике, в школе – диаскинтест, который сейчас пришел на смену всем известной реакции Манту. Диаскинтест – более современный, делается он в принципе так же, как «пуговка», и тоже показывает предрасположенность к туберкулезу. Это не прививка, а диагностическая кожная проба, которая помогает выявить туберкулезную инфекцию.

- Как часто делают диаскинтест?

- Согласно российским рекомендациям, детям и подросткам с 8 до 17 лет включительно пробу проводят ежегодно. Сразу хочу развенчать устойчивый миф о том, что «пуговку» нельзя мочить: мочить место укола можно, вода не искажает результат. Нельзя тереть мочалкой, расчесывать, заклеивать пластырем, наносить кремы, мази, йод, зелёнку. Также в ближайшие 72 часа стоит воздержаться от посещения бассейна, бани, сауны и интенсивных тренировок: сильное потоотделение и перегрев могут повлиять на реакцию.

- И какая должна быть реакция?

- В норме – никакой. А вот если через трое суток наблюдается гиперемия, т. е. покраснение, требуется повторить тест либо пройти дополнительное обследование. Если сформировалась папула – уплотнение, это указывает на инфицирование микобактерией туберкулеза, и требуется консультация фтизиатра. Мы проверяем круг общения пациента, в первую очередь семью, потом – соседей по подъезду, контакты.

Кроме того, показания для более глубокого обследования – это затяжная пневмония, саркоидоз и так далее. Можно проверить и непосредственно наличие палочки Коха в организме – в мокроте, спинномозговой жидкости, в моче и т. д.

- Если нет никаких показаний, флюорография в норме, какие меры профилактики надо соблюдать?

- Рекомендации не новы: нужно придерживаться здорового питания, минимизировать стрессовые ситуации и вести правильный образ жизни. К правильному образу жизни относится, естественно, отказ от вредных привычек – злоупотребления алкоголем и курения. Не только обычный табак, но любые курительные смеси, применяемые в вейпах, кальянах, электронных сигаретах – первые враги наших легких. Потому что происходит диссеминация – частицы этих веществ оседают на легких, забивают альвеолы, слизистую. Если уже что-то тревожит, надо обязательно обратиться к врачу.

- Что должно встревожить, чтобы пойти к фтизиатру?

- Насторожить должна постоянная субфебрильная температура – 37,1–37,3, длительное покашливание, похудание и слабость, снижение аппетита, быстрая утомляемость, ночная потливость. При легочной форме туберкулеза может появляться боль в грудной клетке, одышка.

На более поздних стадиях возможно кровохарканье (прожилки крови в мокроте) – это тревожный сигнал, требующий немедленного обращения к врачу. Но напрямую к фтизиатру всё-таки приходят редко (за исключением случаев, когда человек был в контакте с туберкулезным больным). В первую очередь надо обращаться к терапевту. Терапевт назначит анализ крови, посмотрит, есть ли какой-то воспалительный процесс, соберет более тщательно анамнез и вот тогда уже направит к фтизиатру.

- Как передается туберкулез?

- Основной путь передачи – воздушно-капельный. Больной активной формой туберкулеза при кашле, чихании или разговоре выделяет в воздух мельчайшие частицы мокроты с микобактериями. Эти частицы могут долго находиться в воздухе, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Реже встречаются другие пути: воздушно-пылевой – микобактерии оседают на пылевых частицах; контактный – через поврежденную кожу или слизистые; алиментарный – при употреблении инфицированных продуктов (например, некипяченого молока от больной коровы) и внутриутробный – от матери к плоду, что встречается крайне редко.

Но надо понимать: не каждый инфицированный человек заболевает. У большинства инфекция переходит в латентную (скрытую) форму, при которой человек не заразен. По оценкам ВОЗ, лишь у небольшой части населения, инфицированного микобактериями туберкулеза, в течение жизни развивается активная форма. Однако при ослаблении иммунитета (на фоне ВИЧ, сахарного диабета, стресса, плохих условий жизни и других факторов) латентная форма может перейти в активную.

- Это лечится?

- Туберкулез излечим, но требует длительного и дисциплинированного лечения. Больному назначают комбинацию противотуберкулезных препаратов. Важно принимать лекарства строго по схеме и не пропускать приемы, иначе бактерии могут стать устойчивыми к препаратам, и лечить болезнь будет гораздо сложнее. После основного курса важна реабилитация: санаторно-курортное лечение, физиотерапия.

Несмотря на прогресс, туберкулез пока еще остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, и недооценивать опасность этого заболевания нельзя.

- Вы начали работать участковым фтизиатром в Гатчине в апреле. Какова, на ваш свежий взгляд, ситуация с заболеваемостью в нашем округе?

- У меня достаточно большой участок: Аэродром, Сиверский, Дружноселье. И, надо заметить, туберкулеза сейчас гораздо меньше, чем было даже десять лет назад. Но по-прежнему остается группа риска – с учетом распространения ВИЧ-инфекции: туберкулез присоединяется к ослабленному иммунитету, а количество пациентов с ВИЧ-инфекцией не уменьшается, так что настороженность есть.

Кроме того, численность населения растет, и в современных городских условиях, в густонаселенных районах у нас великое множество контактов. Если раньше, допустим, больной туберкулезом жил в частном доме, и в его ближайшем окружении было пять-десять человек, то сейчас как минимум целый подъезд. Поэтому если в многоквартирном доме выявляется один больной, то все его соседи считаются контактными, и объем работы для обследования очень большой.

- Вы проверяете соседей больного?

- Обязательно. Для профилактики. В многоквартирном доме мы размещаем объявление о том, что здесь выявлен пациент с туберкулезом – все соседи приглашаются на обследование. И если вы видите на своем доме такое объявление, если мы персонально приглашаем прийти в диспансер в связи с какими-то контактами – родственниками, друзьями – пожалуйста, не игнорируйте это приглашение, а приходите и обследуйтесь.

- Какие меры предосторожности можно принять соседям, узнавшим, что в доме завелся туберкулез? Руки постоянно мыть?

- Чистота – залог здоровья. А в данном случае чистота и гигиена – вообще на первом месте. И обязательно надо прийти на прием в туберкулезный диспансер для проверки. Первое, что мы сделаем в данном случае, это флюорографию или рентген легких (одно из двух).

- Елена Васильевна, вы тринадцать лет отработали в Федеральной службе исполнения наказаний – в тюремной больнице. Вам не было страшно, вы не разочаровались в профессии, занимаясь лечением преступников?

- Я делала акцент на медицину. Это гуманная профессия, и, если человеку требуется медицинская помощь, кем бы он ни бы, я должна ее оказывать. В тюрьме же тоже люди, и их ни в коем случае нельзя лишать медицинской, психологической помощи. Да, не все готовы видеть в них людей – я была готова. К тому же мне это дало большой опыт – как профессиональный, так и социальный, научило находить общий язык с самыми разными пациентами и приучило в любой ситуации оставаться врачом. Это самое главное.

- Пациенты-заключенные сильно отличаются от свободных?

- Нет. Их проблемы с законом врача в принципе не касаются. Врача касается состояние их здоровья, чтобы они были максимально обеспечены медицинской помощью и здоровы, насколько это возможно. Я знала все их истории, и мне это не мешало. Общаясь с заключенным в тюремной больнице, я видела перед собой только пациента. Так же как потом в военно-полевом госпитале в зоне СВО, когда у нас на лечении находились пленные.

- Насколько высок уровень оказания медпомощи в тюрьме?

- Я работала именно в тюремной туберкулезной больнице. В Горелово обычно находится 300 пациентов из разных мест заключения – все только с туберкулезом либо с подозрением на него. И помощь там оказывается такая же, как в гражданском здравоохранении: те же схемы лечения, те же врачи. Пациент может вылечиться и продолжить отбывать наказание либо уже выйти на свободу здоровым.

- Тяжело работать в тюрьме – морально и физически?

- Тяжело потому, что это закрытое учреждение. От заключенного ты отличаешься только тем, что вечером идешь домой. У медперсонала там тоже нет телефона, нет интернета. Доктор зашел за забор – и находится в изоляции весь свой рабочий день без всяких контактов с внешним миром.

- Неопасно было вот так целыми днями в закрытом помещении с чахоточными?

- Неопасно, потому что есть знания, что это за заболевание и как себя предохранить.

- Много ли сегодня встречается в миру туберкулеза в открытой форме?

- Гораздо меньше, чем было. И, возможно, план Минздрава сбудется, и когда-нибудь туберкулез в России победят. Мы к этому идем.

Екатерина Дзюба