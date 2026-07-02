Волонтеры собрали 11 тонн покрышек в Гатчине

Главная цель акции - ликвидация несанкционированных свалок автомобильных покрышек и формирование у граждан ответственного отношения к утилизации отходов. Общими усилиями гатчинцы отработали более десяти точек на карте, которые прислали подписчики официальной страницы общественного экологического движения «Раздельный сбор. Гатчина». Это – четыре точки в микрорайоне Мариенбург, территория у музея-усадьбы П.Е. Щербова, бетонка, дорога на Мызу, Гатчинская объездная дорога, Натальевка, Пригородный, промзона «Новый свет», Кобрино, Сяськелево и другие.

Для вывоза шин использовали прицеп и два грузовика. В общей сложности собрали 978 легковых шин, 60 грузовых шин, 2 покрышки от спецтехники, 15 тяжелых ободов и множество автомобильных камер.

Совершить финальную погрузку помогли самые ответственные, выносливые и скромные. Вот их имена - Геpмaн, Михаил, Илья, Матвей, Игорь, Анна и Инга. Три часа физической нагрузки на солнцепеке в жару во благо экологии Гатчины - это настоящий подвиг.

Координатор движения «РазДельный сбор. Гатчина», куратор проекта Инга Тюкавина, гатчинские эковолонтеры выразили благодарность за поддержку администрации Гатчинского округа, которая обеспечила большую фуру для вывоза шин.

- Это огромная помощь. Без такого участия, мы не решились бы проводить «Охоту» в этом году, - признаются экоактивисты.

Аренду прицепа и грузовика, питание волонтеров, изготовление баннера взяла на себя некоммерческая организация АНО «Экологические добровольческие проекты» в рамках проекта «Охота на колёса на Северо-западе», поддержанного Фондом президентских грантов. Вместе с ними еще десятки людей оказали посильную помощь и поддержку.

Когда же наступят те времена, что не нужно будет проводить «Охоту на колеса» и вручную чистить природу любимого Гатчина округа? Этот вопрос в очередной раз поднимают экоактивисты «Раздельный сбор. Гатчина».

- Мы регулярно обращаем внимание комитета по обращению с отходами, администрации Ленинградской области, что с изношенными покрышками в нашем регионе большие проблемы и давно пора решать этот вопрос на государственном уровне. Возможно, брать пример с соседнего региона - Санкт-Петербурга, где благодаря комитету по природопользованию во всех районах города работают экопункты по сбору опасных отходов, предлагают волонтеры.

Общие итоги «Охоты на колеса» в Гатчине: 2021 г. — 1372 покрышки, 33 тонны; 2022 г. — 4544 покрышки, 72 тонны; 2023 г. — 1183 покрышки, 15 тонн; 2024 г. — 631 покрышка, 16 тонн; 2025 г. — 680 покрышка, 32 тонны; 2026 г. — 1055 покрышек, 11 тонн. Итого 9465 покрышек весом 179 тонн. А сколько еще остается брошенных шин по обочинам, лесам и полям…