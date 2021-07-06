В регионе действует особый режим

В регионе действует особый режим

Особый противопожарный режим введен постановлением Правительства Ленобласти от 11 июня 2021 года.

Рубрики : Общество     06 Jul 2021

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду­преждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры.

Запрещено:

• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;

• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;

• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, прилегающих к землям сельхозназначения.

Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на специально выделенных площадках.

В числе обязательных правил:

 территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;

 ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,

 мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;

 иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, ведра) и инвентарь для тушения пожара;

 проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;

 иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте водоисточников, пожарных гидрантов.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+