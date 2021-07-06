В регионе действует особый режим

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду­преждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры.

Запрещено:

• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;

• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;

• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, прилегающих к землям сельхозназначения.

Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на специально выделенных площадках.

В числе обязательных правил:

• территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;

• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,

• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;

• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, ведра) и инвентарь для тушения пожара;

• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;

• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте водоисточников, пожарных гидрантов.