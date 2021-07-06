В регионе действует особый режим

В области стоит сухая,
жаркая и ветреная погода. В целях предупреждения и распространения пожаров
приняты организационные и ограничительные меры.
Запрещено:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных
пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках,
прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание
требуется от дачников и сельских жителей. Им следует приостановить
пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и
котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в
контейнеры на специально выделенных площадках.
В числе обязательных правил:
• территорию вокруг места использования открытого огня
в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не
более метра,
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и
построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с
водой, ведра) и инвентарь для тушения пожара;
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и
пожарным водоемам держать свободными;
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в
темноте водоисточников, пожарных гидрантов.