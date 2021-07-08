Клубника и малина - из Ленинградской области

Инновационное производство по выращиванию ягод в тоннельных теплицах посетил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Приозерский район. Лучший вариант оценить качество продукции — попробовать.

«Если несколько лет назад мне бы сказали, что мы будем так активно выращивать клубнику — ни за чтобы не поверил, ― сказал глава региона. ― А сейчас по итогам прошлого года мы в области собрали более 155 тонн ягод, 110 из них — клубника. Сегодня мы смотрим современные технологии, которые позволяют в нашей капризной погоде, где ― то дождь, то жара, гарантированно собирать урожай ягод. Область готова поддерживать подобные проекты и увеличивать производство качественной, свежей продукции».

Глава области осмотрел действующий комплекс площадью 3,2 га, где выращивают малину, клубнику и землянику, а также строительную площадку, где идет возведение ещё 9,2 га тоннельных теплиц. Сейчас все теплицы открыты, в жаркую погоду полив идет почти постоянно, а опылением занимаются пчелы из 25 ульев.

Руководство компании рассказало о работах по подключению комплекса к энергоснабжению и планах по строительству ещё 8 га теплиц. В общей сложности комплекс «Утконос» будет занимать площадь 20,4 га и производить 400 тонн ягод в год.

ООО «Утконос» является единственной тепличной фермой в России, выращивающей сезонную ягоду по передовым зарубежным технологиям, которые позволяют получать конкурентный товар высшего качества. Первый урожай был собран летом 2018 года. В 2020 году предприятие произвело 38,8 тонн малины, 14,5 тонн крупноплодной клубники и 209 кг мелкоплодной клубники. Продукция реализуется в торговых сетях и организациях общественного питания. Инвестиции в первую очередь проекта составили – 109,5 млн руб., планируется вложить еще 255 млн руб.

С 2021 года в бюджете Ленинградской области предусмотрена поддержка производства ягод в открытом и защищенном грунте – от 20 тысяч руб. на гектар площади.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области