Клубника и малина - из Ленинградской области

Инновационное
производство по выращиванию ягод в тоннельных теплицах посетил сегодня губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Приозерский
район. Лучший вариант оценить качество продукции — попробовать.
«Если
несколько лет назад мне бы сказали, что мы будем так активно выращивать
клубнику — ни за чтобы не поверил, ― сказал глава региона. ― А сейчас по итогам прошлого года мы в области
собрали более 155 тонн ягод, 110 из них — клубника. Сегодня мы смотрим современные
технологии, которые позволяют в нашей капризной погоде, где ― то дождь, то
жара, гарантированно собирать урожай ягод. Область готова поддерживать подобные
проекты и увеличивать производство качественной, свежей продукции».
Глава
области осмотрел действующий комплекс площадью 3,2 га, где выращивают малину,
клубнику и землянику, а также строительную площадку, где идет возведение ещё
9,2 га тоннельных теплиц. Сейчас все теплицы открыты, в жаркую погоду полив
идет почти постоянно, а опылением занимаются пчелы из 25 ульев.
Руководство
компании рассказало о работах по подключению комплекса к энергоснабжению и
планах по строительству ещё 8 га теплиц. В общей сложности комплекс «Утконос»
будет занимать площадь 20,4 га и производить 400 тонн ягод в год.
ООО
«Утконос» является единственной тепличной фермой в России, выращивающей
сезонную ягоду по передовым зарубежным технологиям, которые позволяют получать
конкурентный товар высшего качества. Первый урожай был собран летом 2018 года.
В 2020 году предприятие произвело 38,8 тонн малины, 14,5 тонн крупноплодной
клубники и 209 кг мелкоплодной клубники. Продукция реализуется в торговых сетях
и организациях общественного питания. Инвестиции в первую очередь проекта
составили – 109,5 млн руб., планируется вложить еще 255 млн руб.
С
2021 года в бюджете Ленинградской области предусмотрена поддержка производства
ягод в открытом и защищенном грунте – от 20 тысяч руб. на гектар площади.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области