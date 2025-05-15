В Малом Верево украли оружие

13 мая в 15:00 в полицию Гатчинского района обратился 54-летний неработающий житель деревни Малое Верево, который сообщил, что неизвестный, открыв окно, проник в его частный дом на Гатчинской улице. Открыв металлический ящик для хранения оружия, ключи от которого находились в коридоре, он похитил 2 охотничьих ружья, 200 патронов и охотничий нож. Общий материальный ущерб оценен в 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию похитителя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти