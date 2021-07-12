В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через дамбу

«Обращаем внимание
водителей на то, что 25 июля в период с
7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на
пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому
перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на
пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141) будет невозможен» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского
транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО,
Росгвардии, ФСО и пр.).
Запрет
на движение транспортных средств будет производиться в соответствии с
утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации
дорожного движения.
Будут привлечены патрульные
экипажи ГИБДД для регулировки движения.
«Будут установлены временные дорожные
знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена
на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления
дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по
улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» -
добавил Пузыревский.
ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.