Духовное завещание Серафима Вырицкого

В основу духовно-музыкального действа легло знаменитое духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого «От Меня это было». Этот текст, написанный в стихотворной форме, преподобный Серафим адресовал одному из своих духовных чад – епископу, находящемуся в заключении. В нем – отблеск глубочайшей молитвенной тайны, раскрываемой в беседе Бога с душою человека. Это духовное завещание старца, обращенное и ко всем нам.

В уникальном проекте приняли участие выдающиеся российские исполнители и коллективы - известный актер Андрей Мерзликин, знаменитый камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета и хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Раисы Гундяевой. Легендарное произведение Серафима Вырицкого положил на музыку композитор Петр Корягин. Премьера концерта-спектакля «От Меня это было» состоялась в августе 2023 года в Москве.

Как рассказал Андрей Мерзликин, с духовным завещанием преподобного Серафима Вырицкого он познакомился около десяти лет назад.

- Проповедь «От Меня это было» - маленькая книжка, можно сказать, брошюрка, - отметил артист. - В свое время она очень сильно на меня повлияла и помогла преодолеть определенного рода сложности. Она дает ориентиры и понимание, что все, что с тобой в жизни происходит — промыслительно. Это не просто набор слов, а точное объяснение, разговор Бога с душой человека. Для меня эта книга была не просто полезна - она настолько отозвалась во мне, что на сердце легла мысль попробовать вынести духовное наследие Серафима Вырицкого на сцену. Петр Корягин отозвался и написал, на мой взгляд, невероятно красивую музыку.

Как признался Юрий Башмет, он до сих пор думает над словами духовного завещания отца Серафима.

- Я до сих пор не разобрался, - говорит музыкант. - Там такой жесткий текст, и я всё время думаю над ним. А вообще-то меня давно интересует наша история через музыкальные произведения в живом исполнении.

Почетным гостем праздничного вечера стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В Вырицу ежегодно приезжают десятки тысяч человек, чтобы прикоснуться к наследию Серафима Вырицкого и найти поддержку, успокоение для души, сердечных порывов и мыслей, – отметил глава региона. - Само ощущение места – оно потрясающее, это место силы. Духовное завещание Серафима Вырицкого – это настоящий порыв души. Кажется, что в этот момент он не сам писал, а кто-то свыше его рукой водил. Эти слова остаются актуальными и сегодня. Благодаря музыке, хору и художественному слову они получили новое, глубокое, проникновенное звучание.

Перед началом концерта-спектакля с приветственным словом к собравшимся обратился епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Архипастырь тепло поздравил всех с престольным праздником вырицкого храма и подчеркнул важность сохранения святоотеческого наследия в современной культуре.

Гости праздника, собравшиеся под открытым небом у стен Казанского храма, стали свидетелями удивительного действа, где живое молитвенное слово обрело новое звучание в обрамлении высокой музыки и хорового многоголосия — за дирижерским пультом чередовались Юрий Башмет и руководитель Камерного хора Санкт-Петербургской духовной академии Раиса Гундяева.

Несмотря на камерность, концерт-спектакль «От Меня это было» смогли посмотреть сотни зрителей — в нескольких домах культуры и культурно-досуговых центрах Гатчинского округа была организована прямая трансляция концерта.

Как рассказал генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, концерт в Вырице стал первым событием масштабного духовно-просветительского проекта «Душа русской цивилизации», который реализуется под художественным руководством Юрия Башмета.

- Нам показалось невероятно важным показывать музыкально-театральные постановки, посвященные духовной истории России, именно там, где происходили события, о которых они рассказывают, — отметил Гринченко. - Тогда история перестает быть музейным экспонатом и становится близкой современному человеку

Проект «Душа русской цивилизации» откроет зрителям возможность погрузиться в исторические события России через высокое академическое искусство, глубоко осмыслить взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, обратиться к фундаментальным вопросам бытия. Следующие события в рамках проекта запланированы в селах Кидекша Владимирской области и Хопылево Ярославской области.

Юлия Лысанюк

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