Соломея Мазунина – тройная победа

Соревнования собрали сильнейших спортсменов со всей страны. В их числе была сиверская спортсменка Соломея Мазунина, тренирующаяся в поселке Сиверский в гребном клубе «Оредеж» под руководством Анатолия Ивановича Филиппова.

На протяжении четырех соревновательных дней участники боролись за награды в одиночных, парных и командных дисциплинах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также в эстафетах 4×200 метров. В программе были представлены заезды среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет, а также мужчин и женщин.

Соломея Мазунина трижды поднималась на пьедестал почета. На дистанции К-1 200 метров Соломея завоевала бронзовую медаль. Еще одну бронзу она завоевала на дистанции К-1 500 метров. Серебряную медаль Соломея завоевала в составе четверки (байдарка - четверка микс).

Это не просто отличный результат – Соломея выполнила норматив кандидата в мастера спорта!

Пусть эта победа станет ступенью к новым большим достижениям!