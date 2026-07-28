Вырицкий Родком выиграл грант на реализацию проекта

Выделенное финансирование позволило направить грант в размере около 1 миллиона рублей Вырицкой средней школе на проект «Мы разные — мы вместе: инклюзивный театр». Он адресован подросткам группы риска, которые вместе с родителями смогут пройти полный творческий путь: от изучения истории и достопримечательностей Вырицы до создания авторских сказок и их постановки на сцене.

Почти 2 миллиона рублей получит Сосновский центр образования на реализацию инициативы «Территория равных возможностей». На эти средства там создадут современную сенсорную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая ребят с РАС, задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи.

Родительский комитет средней школы № 1 Соснового Бора выиграл грант в 200 тысяч рублей на проект «Класс без границ». Запланировано восемь инклюзивных семейных экскурсионно-туристических поездок для учеников.

Все победители получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации своих проектов.