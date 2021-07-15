Лихачей на дорогах области встречают «треноги»

Конструктивно «цифровой глаз» состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. В момент фотографирования автоматика измеряет скорость движения транспортного средства, его координаты в пространстве и время фиксации. Продолжительность автономной работы одного комплекса составляет до 24 часов.

Комплексы автоматически контролируют водителей, в том числе, на соблюдение скоростного режима, запрета проезда по обочине и «встречке», а также заездов «под кирпич», если есть одностороннее движение. После включения каждой машины «умная» автоматика сама проверяет правильность установки, что исключает человеческий фактор.

Накануне «тренога» работала на Выборгском шоссе в черте Сертолово. Любители быстрой езды скоро получат сразу 313 «писем счастья» со штрафами.