Лихачей на дорогах области встречают «треноги»

Лихачей на дорогах области встречают «треноги»

Передвижные комплексы вышли на дежурство на Дорогу жизни, около поселка Песочный и в Токсово. Каждая «тренога» фиксирует до шести видов нарушения правил дорожного движения.

Рубрики : Дороги     15 Jul 2021

Конструктивно «цифровой глаз» состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. В момент фотографирования автоматика измеряет скорость движения транспортного средства, его координаты в пространстве и время фиксации. Продолжительность автономной работы одного комплекса составляет до 24 часов.

Комплексы автоматически контролируют водителей, в том числе, на соблюдение скоростного режима, запрета проезда по обочине и «встречке», а также заездов «под кирпич», если есть одностороннее движение. После включения каждой машины «умная» автоматика сама проверяет правильность установки, что исключает человеческий фактор.

Накануне «тренога» работала на Выборгском шоссе в черте Сертолово. Любители быстрой езды скоро получат сразу 313 «писем счастья» со штрафами.

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