Гатчинские стремянки покоряют Египет

В деловой поездке, которую организовали Центр поддержки экспорта Ленинградской области, приняли участие представители нескольких предприятий, в том числе «Завод высотных конструкций» из Гатчинского района, который выпускает высотные лестницы и стремянки.

За три дня бизнес-миссии областные производители участвовали в 15 индивидуальных встречах с потенциальными партнерами – руководством египетских предприятий и торговых сетей, заинтересованных в поставках продукции из Ленинградской области. Также состоялась встреча с руководством Российской особой экономической зоны в Египте – локализация производства в этой ОЭЗ дает возможность российским предприятиям поставлять свою продукцию в страны Африки, Аравийского полуострова и Европу без пошлины.

Первая после долго перерыва зарубежная миссия дала хороший результат. Так, «Завод высотных конструкций» поставит пробную партию продукции четырем зарубежным компаниям.

До конца года Центр поддержки экспорта Ленинградской области планирует провести пять бизнес-миссий в зарубежные страны. Ближайшая поездка состоится в конце августа в Сербию.