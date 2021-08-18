182 призывника: от Мурманска до Севастополя

- Весенний призыв проходит лучше, так как многие ребята заканчивают обучение и готовы идти служить, – рассказывает начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу подполковник запаса Дмитрий Тетеркин. – В этот раз обязательное задание для Гатчинского района составляло 182 человека, и мы его выполнили – в срок и качественно. 182 человека отправили в Вооруженные силы в соответствии с планом. Из них – 36 водителей категории «С». Это те, кто обучался в ДОСААФ и в учреждениях среднего профессионального образования и пошел служить с военно-учетной специальностью «водитель».

- Куда отправили гатчинских призывников?

- Все будут служить в Западном военном округе. Наши ребята отправились в Москву и Московскую область, в Тамбов, Воронеж, Калининград, Мурманск, Архангельск, Волгоград, Липецк, Севастополь. Северный, Балтийский и Черноморский флот мы тоже укомплектовывали. Некоторые попали в Петербург и Ленинградскую область, но в Гатчинский район в этом году никого не отправляли.

- В каких войсках служат гатчинцы (кроме флота)?

- В национальной гвардии, в воздушно-космических силах, в сухопутных и воздушно-десантных войсках – в Туле, Рязани и Пскове. В ВДВ, в морскую пехоту и спецназ хотят очень многие, но попадают только избранные – требования высокие. Одной только спортивной подготовки мало. Мы всегда предупреждаем: здесь, на призывном пункте в гатчинском военкомате, мы только предназначаем. Окончательное решение принимается на областном сборном пункте. И если вас предназначили в ВДВ, это еще не гарантия попадания в десантники: представители воинских частей выбирают сами. Конкурс очень большой. 100 % попадают те, кто пройдет подготовку в ДОСААФ по специальности «водитель-парашютист». Остальным попадание в ВДВ не гарантирует даже черный пояс по каратэ.

Сейчас 20 человек уже готовятся к осенней призывной кампании – проходят подготовку в ДОСААФ. Обучение длится 4,5 месяца. В конце июля призывники успешно сдали экзамены в ГАИ.

- Что отличало этот призыв, кроме ковида?

- Призыв прошел в штатном режиме. Хотя – да, уже третью призывную кампанию пандемия накладывает свой отпечаток. Ребят обследуют в стенах призывного пункта, на областном сборном пункте и только после этого они уходят в войска. В случае выявления коронавируса всю команду возвращают, инфицированного госпитализируют. Были случаи, когда у призывника на сборном пункте поднималась высокая температура, а ковид не подтверждался. Таких тоже отправляли лечиться. После выздоровления все ребята отправились служить – призыв длится три месяца.

Двое призывников – с высшим и средним профессиональным образованием – пошли служить по контракту. Троих отправили в Президентский полк – в Службу охраны Кремля. Были отобраны самые достойные кандидатуры: рост – метр восемьдесят, славянская внешность, образование, все прошли психологический отбор и специальную проверку. Кроме того, избранные сами изъявили желание служить в Президентском полку. После этой службы перед ними откроется много перспектив.

- Уклонисты были?

- Были. Те, кто был оповещен и не явился. Мы их разыскиваем, выясняем, почему не прибыл по повестке. Бывают и объективные причины. Но шесть личных дел призывников мы передали в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Эти шестеро по повестке не пришли, объяснений не представили, за медицинской помощью не обращались, жалоб в вышестоящие инстанции не подавали. Следственный отдел проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теперь готовимся к осенней кампании. Она начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Плана еще нет. Первые отправки начнутся ближе к концу октября.



