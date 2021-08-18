182 призывника: от Мурманска до Севастополя

- Весенний призыв проходит лучше, так как
многие ребята заканчивают обучение и готовы идти служить, – рассказывает
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу подполковник
запаса Дмитрий Тетеркин. – В этот раз обязательное задание для Гатчинского
района составляло 182 человека, и мы его выполнили – в срок и качественно. 182
человека отправили в Вооруженные силы в соответствии с планом. Из них – 36
водителей категории «С». Это те, кто обучался в ДОСААФ и в учреждениях среднего
профессионального образования и пошел служить с военно-учетной специальностью
«водитель».
- Куда отправили гатчинских призывников?
- Все будут служить в Западном военном
округе. Наши ребята отправились в Москву и Московскую область, в Тамбов,
Воронеж, Калининград, Мурманск, Архангельск, Волгоград, Липецк, Севастополь.
Северный, Балтийский и Черноморский флот мы тоже укомплектовывали. Некоторые
попали в Петербург и Ленинградскую область, но в Гатчинский район в этом году
никого не отправляли.
- В каких войсках служат гатчинцы (кроме
флота)?
- В национальной гвардии, в
воздушно-космических силах, в сухопутных и воздушно-десантных войсках – в Туле,
Рязани и Пскове. В ВДВ, в морскую пехоту и спецназ хотят очень многие, но
попадают только избранные – требования высокие. Одной только спортивной
подготовки мало. Мы всегда предупреждаем: здесь, на призывном пункте в
гатчинском военкомате, мы только предназначаем. Окончательное решение
принимается на областном сборном пункте. И если вас предназначили в ВДВ, это
еще не гарантия попадания в десантники: представители воинских частей выбирают
сами. Конкурс очень большой. 100 % попадают те, кто пройдет подготовку в ДОСААФ
по специальности «водитель-парашютист». Остальным попадание в ВДВ не
гарантирует даже черный пояс по каратэ.
Сейчас 20 человек уже готовятся к осенней
призывной кампании – проходят подготовку в ДОСААФ. Обучение длится 4,5 месяца.
В конце июля призывники успешно сдали экзамены в ГАИ.
- Что отличало этот призыв, кроме ковида?
- Призыв прошел в штатном режиме. Хотя –
да, уже третью призывную кампанию пандемия накладывает свой отпечаток. Ребят
обследуют в стенах призывного пункта, на областном сборном пункте и только
после этого они уходят в войска. В случае выявления коронавируса всю команду
возвращают, инфицированного госпитализируют. Были случаи, когда у призывника на
сборном пункте поднималась высокая температура, а ковид не подтверждался. Таких
тоже отправляли лечиться. После выздоровления все ребята отправились служить –
призыв длится три месяца.
Двое призывников – с высшим и средним
профессиональным образованием – пошли служить по контракту. Троих отправили в
Президентский полк – в Службу охраны Кремля. Были отобраны самые достойные
кандидатуры: рост – метр восемьдесят, славянская внешность, образование, все
прошли психологический отбор и специальную проверку. Кроме того, избранные сами
изъявили желание служить в Президентском полку. После этой службы перед ними
откроется много перспектив.
- Уклонисты были?
- Были. Те, кто был оповещен и не явился.
Мы их разыскиваем, выясняем, почему не прибыл по повестке. Бывают и объективные
причины. Но шесть личных дел призывников мы передали в следственный отдел по г.
Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области. Эти шестеро по повестке не пришли, объяснений не представили, за
медицинской помощью не обращались, жалоб в вышестоящие инстанции не подавали.
Следственный отдел проводит проверку, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.
Теперь готовимся к осенней кампании. Она
начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Плана еще нет. Первые отправки
начнутся ближе к концу октября.