Область присоединяется к акции «Письмо Победы»

Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Письмо Победы» оказалось востребовано не только среди добровольцев, но и других жителей России и зарубежья. В 2020 году такой формат поздравления ветеранов был выбран одним из самых трогательных и подходящих, и акция получила продолжение в 2021 году. За 8 месяцев жители России и других государств написали для героев более 200 тысяч писем. Но написать слова благодарности тем, кто боролся за мир, можно и сейчас», — поделилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

В преддверии дня окончания Второй Мировой войны участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» предлагают написать письма ветеранам, которые были на передовой до последних дней и сражались с Японией.

Таким ветераном является Крестьянин Василий Степанович. Он родился в 1926 году в Рязанской области. В ноябре 1943 года Василия Степановича призвали в Красную армию и направили в войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. 24-й мотострелковый полк 36-й мотострелковой дивизии, куда он попал, дислоцировался недалеко от реки Халхин-Гол. Для Василия Степановича Крестьянинова война закончилась под китайским городом Мукден. Вся его последующая жизнь была связана с армией. Службе в армии Василий Степанович отдал 34 года своей жизни. Прошёл путь от солдата до полковника.

Также Писем Победы будет ждать и Горшков Иван Порфирьевич, который сейчас проживает в Республике Башкортостан. Участник Маньчжурской операции, в ходе которой ветеран освобождал Порт-Артур. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», «Ушакова» и другими.

Федьчук Игорь Фомич в марте 1940 года окончил Вольское военное летное училище и был направлен в воинскую часть г. Тбилиси. Участвовал в битве за Москву, в прорыве блокадного кольца, сражался на Курской дуге. В июле 1945 г. был переведен в Монголию, впоследствии участвовал в войне с Японией. После Победы проходил службу на Дальнем Востоке, в Китае. Награжден Орденом Отечественной войны, Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». Сейчас Игорь Фомич живет в Ульяновской области.