Область присоединяется к акции «Письмо Победы»

Все письма пройдут
модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
«Письмо Победы» оказалось
востребовано не только среди добровольцев, но и других жителей России и зарубежья.
В 2020 году такой формат поздравления ветеранов был выбран одним из самых
трогательных и подходящих, и акция получила продолжение в 2021 году. За 8
месяцев жители России и других государств написали для героев более 200 тысяч
писем. Но написать слова благодарности тем, кто боролся за мир, можно и
сейчас», — поделилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеров Победы»
Ольга Амельченкова.
В преддверии дня
окончания Второй Мировой войны участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» предлагают написать письма
ветеранам, которые были на передовой до последних дней и сражались с Японией.
Таким ветераном является
Крестьянин Василий Степанович. Он родился в 1926 году в Рязанской области. В
ноябре 1943 года Василия Степановича призвали в Красную армию и направили в
войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. 24-й
мотострелковый полк 36-й мотострелковой дивизии, куда он попал, дислоцировался
недалеко от реки Халхин-Гол. Для Василия Степановича Крестьянинова война закончилась
под китайским городом Мукден. Вся его последующая жизнь была связана с армией.
Службе в армии Василий Степанович отдал 34 года своей жизни. Прошёл путь от
солдата до полковника.
Также Писем Победы будет
ждать и Горшков Иван Порфирьевич, который сейчас проживает в Республике
Башкортостан. Участник Маньчжурской операции, в ходе которой ветеран освобождал
Порт-Артур. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
Победу над Японией», «Ушакова» и другими.
Федьчук Игорь Фомич в
марте 1940 года окончил Вольское военное летное училище и был направлен в
воинскую часть г. Тбилиси. Участвовал в битве за Москву, в прорыве блокадного
кольца, сражался на Курской дуге. В июле 1945 г. был переведен в Монголию,
впоследствии участвовал в войне с Японией. После Победы проходил службу на
Дальнем Востоке, в Китае. Награжден Орденом Отечественной войны, Орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». Сейчас Игорь Фомич
живет в Ульяновской области.