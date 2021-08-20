Мошенники прислали смс с номера «900»

Мошенники прислали смс с номера «900»

Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей из-за действий мошенников. Началось все с уведомления, поступившего с номера «900».

Рубрики : Криминал     20 Aug 2021

10-го августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 71-летняя жительница Гатчины. Ночью ей пришло смс с номера «900» о том, что по карте происходят сомнительные операции. Днем ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка по имени Евгений и опять заявил, что с картой происходят сомнительные операции. Во избежание утраты денег надо перевести их на безопасный счет.

Действуя по указаниям «Евгения», пенсионерка пошла в отделение банка, сняла все деньги в сумме 150 тысяч рублей и положила на счет, указанный преступником. Когда поняла суть произошедшего, отправилась в полицию.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.

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