Мошенники прислали смс с номера «900»

10-го августа в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 71-летняя жительница
Гатчины. Ночью ей пришло смс с номера «900» о том, что по карте происходят
сомнительные операции. Днем ей позвонил неизвестный мужчина, представился
сотрудником банка по имени Евгений и опять заявил, что с картой происходят
сомнительные операции. Во избежание утраты денег надо перевести их на
безопасный счет.
Действуя по указаниям «Евгения», пенсионерка пошла в отделение банка, сняла все деньги в сумме 150
тысяч рублей и положила на счет, указанный преступником. Когда поняла суть
произошедшего, отправилась в полицию.
По факту мошенничества в значительном
размере возбуждено уголовное дело.