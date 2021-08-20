Утверждены сроки проведения всероссийской переписи населения

Самостоятельно заполнить переписные листы на
Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021
года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях,
транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится
до 20 декабря 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской
переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги
переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.
Напомним, что решение о проведении переписи
населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом
2020 года, в условиях пандемии COVID-19.
Предложение о проведении переписи в октябре 2021
года, поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным
образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате.
Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в
октябре.
Проведение переписи в данный период позволяет
сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и
корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на
международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода
проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.
Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата
Павел Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс
подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и
переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа
переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих
работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. Уже началась
перепись в труднодоступных районах.