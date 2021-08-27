Честь и хвала труженикам села!

Гости
праздника могли полюбоваться текстильными куклами Валентины Гнатюк и
насладиться творчеством Татьяны ВИМ.
В театрализованном
концерте зрители узнали историю Сяськелевского поселения от первого упоминания
деревень до современности. Перелистывая страницы нашей истории, мы не забывали
и о людях, которые живут и работают на нашей земле.
Юбиляры сменяли друг
друга на сцене. Анастасия Тимофеевна Кузнецова 28
лет проработала в медицине, 16 из них – в Низковицком ФАПе. Лариса Исааковна Хведосюк
отметила свой юбилей 31 июля. Она почти полвека живет в Сяськелево. Работала в
совхозе «Пламя», а сейчас ведет активную общественную работу, член Совета
ветеранов поселения.
Пятьдесят лет прожили
вместе Татьяна Степановна и Владимир Васильевич Моталкины. Вырастили четверых
детей, воспитывают шестерых внуков. Поздравили на празднике и молодую семью
Натальи Степановой и Радика Костаняна. 2 августа у них родился сын Роберт.
С наступающим юбилеем
поздравили главу поселения Маргариту Михайловну Алексееву.
Обаятельная и образованная женщина, она прекрасно совмещает руководство
Пламенской школой и Сяськелевским поселением.
Красивый юбилей у
сотрудника Сяськелевской библиотеки. Ирина Николаевна Федорова совсем недавно
оставила службу в армии и влилась в коллектив Сяськелевского
информационно-досугового центра, но уже показала себя человеком огромной
ответственности, неиссякаемой энергии и фантазии. Недаром именно она
возглавляет Женсовет Сяськелевского поселения.
Юбилей и у начальника ЖЭУ
Сяськелево Юлии Алексеевны Хведосюк. Это молодой
руководитель с дружным и ответственным коллективом.
В этом году звание
«Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» получил руководитель
сельскохозяйственных предприятий «Пламя», «Большевик» и «Черново» Юрий
Яковлевич Малаев.
Почетной грамотой
Гатчинского муниципального района была награждена специалист администрации Рита
Ивановна Николаева. Заслуженную награду от Гатчинского района получила и
Татьяна Витальевна Маркович.
Для каждого из
награжденных у главы администрации Сяськелевского поселения Елены Евгеньевны Федоровой
нашлись особенные слова. Поздравили жителей поселения заместитель главы
администрации Гатчинского района Ольга Павловна Мясникова
и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Викторовна
Бездетко. Творческое представление подготовили коллективы детской школы
искусств и информационно-досугового центра.
Мария Федорова,
и.о. директора
Сяськелевского ИДЦ