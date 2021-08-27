Честь и хвала труженикам села!

Гости праздника могли полюбоваться текстильными куклами Валентины Гнатюк и насладиться творчеством Татьяны ВИМ.

В театрализованном концерте зрители узнали историю Сяськелевского поселения от первого упоминания деревень до современности. Перелистывая страницы нашей истории, мы не забывали и о людях, которые живут и работают на нашей земле.

Юбиляры сменяли друг друга на сцене. Анастасия Тимофеевна Кузнецова 28 лет проработала в медицине, 16 из них – в Низковицком ФАПе. Лариса Исааковна Хведосюк отметила свой юбилей 31 июля. Она почти полвека живет в Сяськелево. Работала в совхозе «Пламя», а сейчас ведет активную общественную работу, член Совета ветеранов поселения.

Пятьдесят лет прожили вместе Татьяна Степановна и Владимир Васильевич Моталкины. Вырастили четверых детей, воспитывают шестерых внуков. Поздравили на празднике и молодую семью Натальи Степановой и Радика Костаняна. 2 августа у них родился сын Роберт.

С наступающим юбилеем поздравили главу поселения Маргариту Михайловну Алексееву. Обаятельная и образованная женщина, она прекрасно совмещает руководство Пламенской школой и Сяськелевским поселением.

Красивый юбилей у сотрудника Сяськелевской библиотеки. Ирина Николаевна Федорова совсем недавно оставила службу в армии и влилась в коллектив Сяськелевского информационно-досугового центра, но уже показала себя человеком огромной ответственности, неиссякаемой энергии и фантазии. Недаром именно она возглавляет Женсовет Сяськелевского поселения.

Юбилей и у начальника ЖЭУ Сяськелево Юлии Алексеевны Хведосюк. Это молодой руководитель с дружным и ответственным коллективом.

В этом году звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» получил руководитель сельскохозяйственных предприятий «Пламя», «Большевик» и «Черново» Юрий Яковлевич Малаев.

Почетной грамотой Гатчинского муниципального района была награждена специалист администрации Рита Ивановна Николаева. Заслуженную награду от Гатчинского района получила и Татьяна Витальевна Маркович.

Для каждого из награжденных у главы администрации Сяськелевского поселения Елены Евгеньевны Федоровой нашлись особенные слова. Поздравили жителей поселения заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Павловна Мясникова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Викторовна Бездетко. Творческое представление подготовили коллективы детской школы искусств и информационно-досугового центра.

Мария Федорова,

и.о. директора Сяськелевского ИДЦ