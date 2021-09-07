В Ленинградской области ищут лучшего таксиста

Комитет Ленинградской
области по транспорту приглашает таксистов поучаствовать в региональном этапе
конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021». Требования, предъявляемые к
участникам ― стаж не менее 3-х лет, трудоустройство в таксопарке или ИП с
разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Кроме того, у водителя такси не должно быть грубых нарушений ПДД за последний
год.
Чтобы стать участником
конкурсом, нужно пройти регистрацию на сайте https://russia-driver.taxi/
«Конкурс «Лучший водитель
такси в России – 2021» - Всероссийский конкурс профессионального мастерства,
который направлен на выявление лучших водителей и распространение их опыта.
Среди его целей ―
обеспечение безопасности и регулярности движения, что благоприятно повлияет на
развитие транспортной системы регионов. Напомню, в 2020 году лучшим водителем
такси в России стал Алексей Стебо из Ленинградской области», ― отметил
председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.