Мечта жительницы блокадного Ленинграда осуществилась в Ленинградской области

Ирина Владимировна Уварова ― жительница блокадного Ленинграда, встретившая ребенком самый первый День Победы в городе на Неве. В мае 2021 она обратилась к руководителю Волонтеров Победы Ольге Амельченковой с просьбой посадить деревья в память обо всех погибших при эвакуации по Дороге жизни.

И в канун годовщины 80-летия начала блокады Ленинграда Волонтёры Победы исполнили мечту блокадницы, проживающей на данный момент в Ливане.

«Чтобы осуществить желание Ирины Владимировны, собралась действительно международная команда. Волонтеры Победы из Ливана записали и передали нам видеообращение. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал нашу инициативу. А в сегодняшней высадке аллеи памяти приняла участие молодежь из Казахстана и Киргизии. Только вместе мы можем сохранить правдивую историю о героизме наших предков», ― прокомментировала руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.

На территории музея-заповедника «Прорыв Блокады Ленинграда» международная делегация высадила аллею из берез. «Зелёные памятники» станут живым напоминанием о тех, кто отдал жизнь, чтобы Ленинград выстоял и пережил годы блокады.

В высадке принимали участие активисты Движения из Ленинградской области, Волонтеры Победы Киргизии и Казахстана, представители Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан», общественных объединений «Atamnyn Amanaty» и «Женский луч». Также к высадке аллеи присоединился 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Абрам Израилевич Миркин.