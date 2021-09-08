Мечта жительницы блокадного Ленинграда осуществилась в Ленинградской области

Ирина Владимировна Уварова ― жительница
блокадного Ленинграда, встретившая ребенком самый первый День Победы в городе
на Неве. В мае 2021 она обратилась к руководителю Волонтеров Победы Ольге
Амельченковой с просьбой посадить деревья в память обо всех погибших при
эвакуации по Дороге жизни.
И в канун годовщины 80-летия начала
блокады Ленинграда Волонтёры Победы исполнили мечту блокадницы, проживающей на
данный момент в Ливане.
«Чтобы осуществить желание Ирины
Владимировны, собралась действительно международная команда. Волонтеры Победы
из Ливана записали и передали нам видеообращение. Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко поддержал нашу инициативу. А в сегодняшней высадке
аллеи памяти приняла участие молодежь из Казахстана и Киргизии. Только вместе
мы можем сохранить правдивую историю о героизме наших предков», ―
прокомментировала руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.
На территории музея-заповедника «Прорыв
Блокады Ленинграда» международная делегация высадила аллею из берез. «Зелёные
памятники» станут живым напоминанием о тех, кто отдал жизнь, чтобы Ленинград
выстоял и пережил годы блокады.
В высадке принимали участие активисты
Движения из Ленинградской области, Волонтеры Победы Киргизии и Казахстана,
представители Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан», общественных
объединений «Atamnyn Amanaty» и «Женский луч». Также к высадке аллеи
присоединился 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник
Ленинграда Абрам Израилевич Миркин.