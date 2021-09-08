Он душил ее белой футболкой

Поздно веером 2-го
сентября в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от
37-летней местной жительницы. В Никольском, на Сиверском шоссе, возле магазина
«Строй-удача» неизвестный преступник набросил ей на шею белую футболку и стал
душить. Нанес несколько ударов кулаками по голове и по лицу, сорвал золотую
цепочку стоимостью 50 тысяч рублей, золотые серьги, забрал из сумки смартфон.
На протесты жертвы не реагировал. Но когда женщина начала кричать,
злоумышленник бросил ее и скрылся в неизвестном направлении.
На место происшествия
была направлена следственно-оперативная группа. По приметам полицейские
задержали подозреваемого – 37-летнего уроженца Ленинграда Гамида А.,
проживающего в Сиверском и неоднократно судимого.
Задержанного поместили в
изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131
УК РФ.