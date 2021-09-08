Он душил ее белой футболкой

Он душил ее белой футболкой

В деревне Никольское на женщину напал грабитель-насильник. Женщина стала кричать, он испугался и убежал, но был задержан по горячим следам.

Рубрики : Криминал     08 Sep 2021

Поздно веером 2-го сентября в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы. В Никольском, на Сиверском шоссе, возле магазина «Строй-удача» неизвестный преступник набросил ей на шею белую футболку и стал душить. Нанес несколько ударов кулаками по голове и по лицу, сорвал золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей, золотые серьги, забрал из сумки смартфон. На протесты жертвы не реагировал. Но когда женщина начала кричать, злоумышленник бросил ее и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По приметам полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего уроженца Ленинграда Гамида А., проживающего в Сиверском и неоднократно судимого.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ.

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