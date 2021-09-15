До 1 октября ленинградские студенты смогут оформить льготный билет без студенческого

До 1 октября 2021 года в
пригородных кассах Ленинградской области обеспечена возможность воспользоваться
скидкой 50% при покупке проездного билета по справке учащегося с предъявлением
документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).
«Студенты теперь смогут
оформить льготный проездной билет на пригородные поезда не только по
студенческому билету, но и до 1 октября 2021 года — по справке учащегося при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это понятное и удобное
решение, которое позволит студентам воспользоваться положенными льготами»,
—прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту
Михаил Присяжнюк.
Напомним, студенты,
имеющие БСК, могут оформить разовые проездные билеты в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам» при условии нахождения станции на территории Ленинградской
области.