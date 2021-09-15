До 1 октября ленинградские студенты смогут оформить льготный билет без студенческого

До 1 октября 2021 года в пригородных кассах Ленинградской области обеспечена возможность воспользоваться скидкой 50% при покупке проездного билета по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).

«Студенты теперь смогут оформить льготный проездной билет на пригородные поезда не только по студенческому билету, но и до 1 октября 2021 года — по справке учащегося при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это понятное и удобное решение, которое позволит студентам воспользоваться положенными льготами», —прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, студенты, имеющие БСК, могут оформить разовые проездные билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при условии нахождения станции на территории Ленинградской области.