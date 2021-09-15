До 1 октября ленинградские студенты смогут оформить льготный билет без студенческого

До 1 октября ленинградские студенты смогут оформить льготный билет без студенческого

Комитет Ленинградской области по транспорту и АО «СЗППК» договорились, как студентам удобнее приобретать льготные проездные билеты на пригородные электрички, следующие из Ленинградской области в Санкт-Петербург. До 1 октября, пока не всем выданы студенческие билеты, это можно будет сделать по справке учащегося.

Рубрики : Общество     15 Sep 2021

До 1 октября 2021 года в пригородных кассах Ленинградской области обеспечена возможность воспользоваться скидкой 50% при покупке проездного билета по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).

«Студенты теперь смогут оформить льготный проездной билет на пригородные поезда не только по студенческому билету, но и до 1 октября 2021 года — по справке учащегося при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это понятное и удобное решение, которое позволит студентам воспользоваться положенными льготами», —прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, студенты, имеющие БСК, могут оформить разовые проездные билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при условии нахождения станции на территории Ленинградской области.

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