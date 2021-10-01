«Один не пройдёшь»

– Власта Александровна, вы давно и много работаете с
творческими детьми. Что они снимают, о чём пишут?
– Сценарии детских фильмов бывают абсолютно
разные. Обычно дети рассказывают то, что их больше всего беспокоит. Кстати,
ребята уже снимают фильмы и про пандемию. Но на кинофестивале «Литература и
кино – детям» таких экранизаций пока нет, так как литературных произведений на
эту тему ещё не написано.
Понятно, что
современный мир сложен, и негатива в нём достаточно. Но мы, как организаторы, своей
главной целью считаем помочь детям-авторам донести до зрителей понятия добра и
зла, доброты и честности, рассказать о любви, дружбе, взаимовыручке – то есть о
таких базовых чувствах и смыслах, на которых всегда держался этот мир.
Участие в киноконкурсе
фестиваля «Литература и кино – детям» предполагает экранизацию литературных
источников. Здесь произведения представляются на русском языке – как базовом.
Меня радует, что дети во многих странах изучают и любят русскую литературу.
– Я
хотела бы уточнить портрет зарубежных участников кинофестиваля «Литература и
кино – детям». Это дети выходцев из
России, работающих за границей, или это дети эмигрантов второго-третьего
поколения, или это иностранцы, изучающие русский язык?
– Это, в основном,
иностранцы. И я предполагаю, что экранизации русских литературных произведений –
это прежде всего заслуга наших соотечественников, которые живут за рубежом и
пропагандируют русскую литературу. По-моему, это прекрасное, великое дело. Ведь
задача фестивалей, в которых участвуют фильмы, экранизации в том числе, –пропагандировать
русскую литературу так, чтобы её читали, любили и изучали. На конкурсе этого
года «Литература и кино – детям» победу одержал фильм из города Хургада (Арабская
республика Египет) по пушкинской «Метели». Исполнители – египетские дети, они пытаются
говорить в кадре по-русски, слышен акцент, но фильм снят с пониманием
пушкинской стилистики. И это заслуживает уважения.
– Когда вы смотрите фильмы, вы сразу понимаете, что
детям помогают взрослые?
– Да
– А по каким признакам: стилистике, проблематике?..
– Это знаете, как
бывает: когда приходишь к опытному доктору, он смотрит на пациента и даже не
спрашивает, что у того болит – ему всё видно. То же самое и у нас – буквально
первые три минуты смотрим и все понимаем. Поскольку я сама уже семь лет и учу
детей, и снимаю вместе с ними фильмы, то знаю их потенциал и возможности, –
это, во-первых. Во-вторых, есть вещи, где один не пройдешь. Как взрослое, так и
детское кино – это командная работа всей съемочной группы. Есть у нас, конечно,
умельцы, которые могут в одиночку и писать сценарии, и снимать, и монтировать, но
такая разносторонность – редкость. Чаще всего – это глубокое знание какого-то одного
вида деятельности. То же и при работе с детьми. Мы изначально понимаем, что
детям помогают взрослые. Одному снять фильм нереально. Этим занимаются некоторые
– уже 12-14-летние подростки, но это уже подготовленные дети.
– Школа и фестиваль – это, скорее методика выявления
креативных детей или инструмент для воспитания грамотного зрителя?
– Сейчас киноязык
стал инструментом общения. И обучать ему нужно так же, как русскому языку или
литературе. Дети должны понимать, что такое красивый кадр, что такое хорошее
кино. Тогда в современных реалиях они сумеют взять в руки фотоаппарат или
воспользоваться камерой своего смартфона и достойно снять своё выступление или
доклад, или какое-то мероприятие. Это умение можно оценивать так же, как в свое
время мы оценивали школьные сочинения.
– Логично. Особенно, если учитывать, что сегодня у
большинства молодых – клиповое мышление.
– Да, всё
взаимосвязано – это востребовано временем.
– Как выглядит Гатчина и Гатчинский район в творческой
палитре конкурса?
– Мы были на пресс-конференции
с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим, и она сказала тогда
очень правильную вещь. Гатчина сумела сохранить свою библиотечную сеть, и это,
своего рода подвиг. Если библиотеки востребованы, если дети читают и обсуждают произведения
как классической литературы, так и современной, то этот процесс плавно
перетекает и в сферу кинематографа, и в сферу искусства. Не случайно же у нас
сейчас появился термин кинопедагогика.
– Спасибо за то, что нашли в своём фестивальном насыщенном графике время для интервью.
Беседовала Ирина
Владимирова