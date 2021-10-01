«Один не пройдёшь»

– Власта Александровна, вы давно и много работаете с творческими детьми. Что они снимают, о чём пишут?

– Сценарии детских фильмов бывают абсолютно разные. Обычно дети рассказывают то, что их больше всего беспокоит. Кстати, ребята уже снимают фильмы и про пандемию. Но на кинофестивале «Литература и кино – детям» таких экранизаций пока нет, так как литературных произведений на эту тему ещё не написано.

Понятно, что современный мир сложен, и негатива в нём достаточно. Но мы, как организаторы, своей главной целью считаем помочь детям-авторам донести до зрителей понятия добра и зла, доброты и честности, рассказать о любви, дружбе, взаимовыручке – то есть о таких базовых чувствах и смыслах, на которых всегда держался этот мир.

Участие в киноконкурсе фестиваля «Литература и кино – детям» предполагает экранизацию литературных источников. Здесь произведения представляются на русском языке – как базовом. Меня радует, что дети во многих странах изучают и любят русскую литературу.

– Я хотела бы уточнить портрет зарубежных участников кинофестиваля «Литература и кино – детям». Это дети выходцев из России, работающих за границей, или это дети эмигрантов второго-третьего поколения, или это иностранцы, изучающие русский язык?

– Это, в основном, иностранцы. И я предполагаю, что экранизации русских литературных произведений – это прежде всего заслуга наших соотечественников, которые живут за рубежом и пропагандируют русскую литературу. По-моему, это прекрасное, великое дело. Ведь задача фестивалей, в которых участвуют фильмы, экранизации в том числе, –пропагандировать русскую литературу так, чтобы её читали, любили и изучали. На конкурсе этого года «Литература и кино – детям» победу одержал фильм из города Хургада (Арабская республика Египет) по пушкинской «Метели». Исполнители – египетские дети, они пытаются говорить в кадре по-русски, слышен акцент, но фильм снят с пониманием пушкинской стилистики. И это заслуживает уважения.

– Когда вы смотрите фильмы, вы сразу понимаете, что детям помогают взрослые?

– Да

– А по каким признакам: стилистике, проблематике?..

– Это знаете, как бывает: когда приходишь к опытному доктору, он смотрит на пациента и даже не спрашивает, что у того болит – ему всё видно. То же самое и у нас – буквально первые три минуты смотрим и все понимаем. Поскольку я сама уже семь лет и учу детей, и снимаю вместе с ними фильмы, то знаю их потенциал и возможности, – это, во-первых. Во-вторых, есть вещи, где один не пройдешь. Как взрослое, так и детское кино – это командная работа всей съемочной группы. Есть у нас, конечно, умельцы, которые могут в одиночку и писать сценарии, и снимать, и монтировать, но такая разносторонность – редкость. Чаще всего – это глубокое знание какого-то одного вида деятельности. То же и при работе с детьми. Мы изначально понимаем, что детям помогают взрослые. Одному снять фильм нереально. Этим занимаются некоторые – уже 12-14-летние подростки, но это уже подготовленные дети.

– Школа и фестиваль – это, скорее методика выявления креативных детей или инструмент для воспитания грамотного зрителя?

– Сейчас киноязык стал инструментом общения. И обучать ему нужно так же, как русскому языку или литературе. Дети должны понимать, что такое красивый кадр, что такое хорошее кино. Тогда в современных реалиях они сумеют взять в руки фотоаппарат или воспользоваться камерой своего смартфона и достойно снять своё выступление или доклад, или какое-то мероприятие. Это умение можно оценивать так же, как в свое время мы оценивали школьные сочинения.

– Логично. Особенно, если учитывать, что сегодня у большинства молодых – клиповое мышление.

– Да, всё взаимосвязано – это востребовано временем.

– Как выглядит Гатчина и Гатчинский район в творческой палитре конкурса?

– Мы были на пресс-конференции с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим, и она сказала тогда очень правильную вещь. Гатчина сумела сохранить свою библиотечную сеть, и это, своего рода подвиг. Если библиотеки востребованы, если дети читают и обсуждают произведения как классической литературы, так и современной, то этот процесс плавно перетекает и в сферу кинематографа, и в сферу искусства. Не случайно же у нас сейчас появился термин кинопедагогика.

– Спасибо за то, что нашли в своём фестивальном насыщенном графике время для интервью.

Беседовала Ирина Владимирова