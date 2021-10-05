Майнинг на селе

На электросчетчик
в трансформаторной будке в Новом Свете был установлен джемпер, используемый для
перепрограммирования прибора учета. Это привело к искажению измеряемых
параметров и записи недостоверных сведений об объемах потребления
электроэнергии, хранящейся в памяти счетчика. Предприятие,
перепрограммировавшее счетчик в свою пользу, сделало это не просто для
экономии. Как установили сотрудники полиции, электроснабжение от данного
трансформатора было подведено к ангару в тысячу квадратных метров. Внутри
оперативники нашли множество металлических стеллажей, на которых размещалось
более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты.
Как уже
сообщалось, ресурсоснабжающая организация понесла ущерб свыше 4,5 млн рублей.
Оборудование для
создания криптовалюты изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165
УК РФ: причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана. Устанавливаются
лица, причастные к данной противоправной деятельности.
Фото МВД России