Майнинг на селе

На электросчетчик в трансформаторной будке в Новом Свете был установлен джемпер, используемый для перепрограммирования прибора учета. Это привело к искажению измеряемых параметров и записи недостоверных сведений об объемах потребления электроэнергии, хранящейся в памяти счетчика. Предприятие, перепрограммировавшее счетчик в свою пользу, сделало это не просто для экономии. Как установили сотрудники полиции, электроснабжение от данного трансформатора было подведено к ангару в тысячу квадратных метров. Внутри оперативники нашли множество металлических стеллажей, на которых размещалось более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты.

Как уже сообщалось, ресурсоснабжающая организация понесла ущерб свыше 4,5 млн рублей.

Оборудование для создания криптовалюты изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ: причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана. Устанавливаются лица, причастные к данной противоправной деятельности.





Фото МВД России