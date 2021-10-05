Роль личности в истории

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося педагога и создателя методики музыкально-певческого воспитания. Многие гатчинцы, их дети и даже внуки учились и сейчас учатся пению «по Огороднову». Я сама ученица Дмитрия Ерофеевича и работаю по его методике 40 лет.

Д.Е. Огороднов родился 27 февраля 1916 года в Ростове Великом Ярославской области, был восьмым ребенком в семье. Окончив школу, поступил в Ленинградский Горный институт, где учился до начала Великой Отечественной войны. Пройдя войну от начала до конца, Дмитрий Ерофеевич защитил диплом и стал научным сотрудником Главной Геофизической Обсерватории в посёлке Воейково Ленинградской области.

Несмотря на успехи в науке, в 40 лет Дмитрий Ерофеевич принял решение посвятить свою жизнь музыкально-педагогической деятельности. Музыка всегда сопровождала его: он с детства играл на различных инструментах, имел прекрасный голос. В обсерватории бесплатно вел хоровые занятия для детей сотрудников, и эта работа увлекала его все больше. Любовь к музыке одержала победу над любовью к науке. А такое важное решение заставило его начать новую профессиональную деятельность с нуля: сначала он окончил в Ленинграде музыкальную школу для взрослых, затем – Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена и высшие курсы на музыкально-эстетическом факультете при нем. В это же время он работал учителем пения в Лопухинской школе-интернате.

В 1959 году по приглашению Т.С. Званской Дмитрий Ерофеевич приехал в Гатчину работать учителем пения сначала в школе №4, а затем в только что открытой Гатчинской школе-интернате, где трудился 16 лет. Именно в это время начала постепенно зарождаться и оформляться в систему новая методика музыкально-певческого воспитания детей, практическая работа по которой показывала замечательные результаты. Журналисты центральных газет, радио и телевидения Советского Союза называли Гатчинскую школу-интернат «поющей школой». Школьный хор, а затем вокальный ансамбль солистов «Тоника» были лауреатами городских, областных и всесоюзных конкурсов и смотров, вели насыщенную концертную деятельность. Слушателей поражали полнокровное, объемное звучание голосов, красота тембров, музыкальность и выразительность исполнения.

Такие значимые результаты перевернули представление профессионального музыкального сообщества о работе с детскими голосами. Вскоре Гатчинская школа-интернат превратилась в музыкальную Мекку, куда приезжали из разных городов СССР учителя пения и руководители хоровых студий. Дмитрий Ерофеевич вел огромную работу по распространению методики: проводил семинары, участвовал в научных и музыкально-педагогических конференциях в Ленинграде, Москве, Вильнюсе, Таллине. Его ученики демонстрировали практическую часть.

Большой интерес педагогов в изучении и освоении новой методики привлек внимание основных академических учреждений страны: научно-исследовательского Института художественного воспитания детей при Академии педагогических наук СССР, Института общей и педагогической психологии Академии психологических наук РСФСР, Института генетики Академии наук СССР. В 1976 году Дмитрий Ерофеевич был приглашен в Москву для повторения эксперимента по методике: доказать ее универсальность, объективность и действенность при работе с любыми детьми. Обучение пению учащихся общеобразовательной школы №152 Фрунзенского района и воспитанников московской школы-интерната №42 было успешным. В это время Министерство Образования СССР готовило переход от школьного предмета «пение» к предмету «музыка», и Дмитрий Ерофеевич вошел в состав рабочей группы вместе с другими выдающимися музыкантами и педагогами СССР. На практике методику применяли учителя пения и хормейстеры Ленинграда, Горького, Уфы, Казани, Омска, Томска, Ярославля, Куйбышева, Серова, Свердловска, Ашхабада, Харькова, Симферополя, Липецка и других городов СССР.

Для нас, его учеников и последователей, Дмитрий Ерофеевич был не только учителем музыки. Он был мудрым наставником, определившим судьбы многих своих воспитанниц. Он стал опекуном одной из учениц, потерявшей родителей, принял ее в свою семью, помог определиться с профессией и получить высшее образование - Нина Виноградова (Черяк) много лет преподавала в Гатчинской школе №4 и в Войсковицкой детской школе искусств. Дмитрий Ерофеевич убедил меня стать преподавателем музыки и сам подготовил вместе с группой учениц к поступлению в институт культуры им. Н.К. Крупской.

Остальные солистки «Тоники» также связали свою жизнь с музыкой: Оксана Маслова окончила музыкальное училище в Ленинграде. Валентина Андреева работала в Гатчинской детской музыкальной школе №2. Переехав на Дальний Восток, она основала хоровой коллектив и плодотворно работала с ним. Обладательница великолепного тембра Вера Турбиенко работала в Гатчинской школе-интернате, затем пела в хоре Михайловского театра. Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Крамарова (Шарова) работала в Гатчинской ДМШ №2, затем пела в Академической капелле под руководством В. К. Полянского в Москве. Сейчас она преподает вокал там же и в государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова. Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова) окончила литературный факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена и создала в Гатчине Школу творческого развития, пригласив именно учеников Д.Е. Огороднова, в том числе его сыновей – Виктора и Михаила - преподавать в зарождающейся хоровой школе. В 2005 году Школа творческого развития реорганизовалась в Гатчинскую среднюю школу №8 «Центр образования», подхватив неофициальное знамя «поющей школы» Гатчины. Там сейчас базируется хоровая школа «Апрель», в которой сформировался прекрасный коллектив музыкантов из учеников и последователей Д.Е. Огороднова.

Дмитрий Ерофеевич работал до 90-летнего возраста: проводил семинары, писал книги, методические пособия и статьи. Ученый-исследователь, он создал полноценную программу музыкально-певческого воспитания детей.

Своей увлеченностью и беззаветным трудом гений Учителя зажег искры таланта в его учениках в Гатчине, многих городах России и бывших союзных республик. Дмитрий Ерофеевич научил нас постоянному всестороннему саморазвитию, а в профессиональной и художественной деятельности прежде всего – честному и качественному выполнению всех принципов методики, внимательному отношению ко всем нюансам работы. Дмитрий Ерофеевич постоянно напоминал, что дети –личности, требующие уважения, а учитель и ученики – равноправные партнеры в общем деле. Хоровые коллективы, воспитанные по его методике, несут культуру пения и красоту звучания голосов по всему миру, побеждают в престижных международных конкурсах, никогда не оставляя слушателей равнодушными.

Д.Е. Огороднов умер 29 сентября 2015 года, не дожив всего 5 месяцев до своего 100-летия.

В даты празднования международного дня учителя и дня музыки мы вспоминаем нашего земляка и современника Дмитрия Ерофеевича Огороднова, великого наставника, создателя уникальной методики, воспитавшего плеяду высокопрофессиональных музыкантов-педагогов. Я благодарна судьбе за встречу с Дмитрием Ерофеевичем, яркая личность которого вдохновила меня и еще многих связать свою жизнь с музыкой и воспитанием музыкантов.

Любовь Александровна Морева, преподаватель Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова

Дарья Сергеевна Халяпина, выпускница хоровой школы «Апрель»

На фото:

1. Ансамбль Тоника, февраль 1974 года. Город Ростов Великий Ярославской области. Семинар по Методике. Актовый зал школы, где учился Дмитрий Ерофеевич.

Слева направо:

Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Дмитрий Ерофеевич Огороднов. Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко

2. Ансамбль Тоника, 1976 год. Гатчинская школа-интернат, учительская.

Слева направо: Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко

3. Ансамбль Тоника,1976 год, октябрь, Москва. Союз Композиторов. Заседание Камертона. Семинар по методике. Мест в зале не хватает, слушатели сидят на сцене за спинами артистов.

Слева направо: Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко