Роль личности в истории

В
этом году исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося педагога и создателя
методики музыкально-певческого воспитания. Многие гатчинцы, их дети и даже
внуки учились и сейчас учатся пению «по Огороднову». Я сама ученица Дмитрия
Ерофеевича и работаю по его методике 40 лет.
Д.Е.
Огороднов родился 27 февраля 1916 года в Ростове Великом Ярославской области,
был восьмым ребенком в семье. Окончив школу, поступил в Ленинградский Горный
институт, где учился до начала Великой Отечественной войны. Пройдя войну от
начала до конца, Дмитрий Ерофеевич защитил диплом и стал научным сотрудником
Главной Геофизической Обсерватории в посёлке Воейково Ленинградской области.
Несмотря
на успехи в науке, в 40 лет Дмитрий Ерофеевич принял решение посвятить свою
жизнь музыкально-педагогической деятельности. Музыка всегда сопровождала его:
он с детства играл на различных инструментах, имел прекрасный голос. В
обсерватории бесплатно вел хоровые занятия для детей сотрудников, и эта работа
увлекала его все больше. Любовь к музыке
одержала победу над любовью к науке. А такое важное решение заставило его
начать новую профессиональную деятельность с нуля: сначала он окончил в
Ленинграде музыкальную школу для взрослых, затем – Ленинградский педагогический
институт им. А.И. Герцена и высшие курсы на музыкально-эстетическом
факультете при нем. В это же время он работал учителем пения в Лопухинской
школе-интернате.
В
1959 году по приглашению Т.С. Званской Дмитрий Ерофеевич приехал в Гатчину
работать учителем пения сначала в школе №4, а затем в только что открытой
Гатчинской школе-интернате, где трудился 16 лет. Именно в это время начала
постепенно зарождаться и оформляться в систему новая методика музыкально-певческого
воспитания детей, практическая работа по которой показывала замечательные
результаты. Журналисты центральных газет, радио и телевидения Советского Союза
называли Гатчинскую школу-интернат «поющей школой». Школьный хор, а затем
вокальный ансамбль солистов «Тоника» были лауреатами городских, областных и
всесоюзных конкурсов и смотров, вели насыщенную концертную деятельность.
Слушателей поражали полнокровное, объемное звучание голосов, красота тембров,
музыкальность и выразительность исполнения.
Такие
значимые результаты перевернули представление профессионального музыкального
сообщества о работе с детскими голосами. Вскоре Гатчинская школа-интернат
превратилась в музыкальную Мекку, куда приезжали из разных городов СССР учителя
пения и руководители хоровых студий. Дмитрий Ерофеевич вел огромную работу по
распространению методики: проводил семинары, участвовал в научных и
музыкально-педагогических конференциях в Ленинграде, Москве, Вильнюсе, Таллине.
Его ученики демонстрировали практическую часть.
Большой
интерес педагогов в изучении и освоении новой методики привлек внимание основных
академических учреждений страны: научно-исследовательского Института
художественного воспитания детей при Академии педагогических наук СССР,
Института общей и педагогической психологии Академии психологических наук
РСФСР, Института генетики Академии наук СССР. В 1976 году Дмитрий Ерофеевич был
приглашен в Москву для повторения эксперимента по методике: доказать ее универсальность,
объективность и действенность при работе с любыми детьми. Обучение пению учащихся
общеобразовательной школы №152 Фрунзенского района и воспитанников московской
школы-интерната №42 было успешным. В это время Министерство Образования СССР готовило
переход от школьного предмета «пение» к предмету «музыка», и Дмитрий Ерофеевич
вошел в состав рабочей группы вместе с другими выдающимися музыкантами и
педагогами СССР. На практике методику применяли учителя пения и хормейстеры
Ленинграда, Горького, Уфы, Казани, Омска, Томска, Ярославля, Куйбышева, Серова,
Свердловска, Ашхабада, Харькова, Симферополя, Липецка и других городов СССР.
Для
нас, его учеников и последователей, Дмитрий Ерофеевич был не только учителем музыки.
Он был мудрым наставником, определившим судьбы многих своих воспитанниц. Он
стал опекуном одной из учениц, потерявшей родителей, принял ее в свою семью,
помог определиться с профессией и получить высшее образование - Нина
Виноградова (Черяк) много лет преподавала в Гатчинской школе №4 и в
Войсковицкой детской школе искусств. Дмитрий Ерофеевич убедил меня стать
преподавателем музыки и сам подготовил вместе с группой учениц к поступлению в институт
культуры им. Н.К. Крупской.
Остальные
солистки «Тоники» также связали свою жизнь с музыкой: Оксана Маслова окончила
музыкальное училище в Ленинграде. Валентина Андреева работала в Гатчинской детской
музыкальной школе №2. Переехав на Дальний Восток, она основала хоровой
коллектив и плодотворно работала с ним. Обладательница великолепного тембра
Вера Турбиенко работала в Гатчинской школе-интернате, затем пела в хоре
Михайловского театра. Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Крамарова (Шарова) работала
в Гатчинской ДМШ №2, затем пела в Академической капелле под руководством
В. К. Полянского в Москве. Сейчас она преподает вокал там же и в государственном
музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова) окончила литературный факультет
Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена и создала в
Гатчине Школу творческого развития, пригласив именно учеников Д.Е. Огороднова,
в том числе его сыновей – Виктора и Михаила - преподавать в зарождающейся
хоровой школе. В 2005 году Школа творческого развития реорганизовалась в Гатчинскую
среднюю школу №8 «Центр образования», подхватив неофициальное знамя «поющей
школы» Гатчины. Там сейчас базируется хоровая школа «Апрель», в которой
сформировался прекрасный коллектив музыкантов из учеников и последователей Д.Е.
Огороднова.
Дмитрий
Ерофеевич работал до 90-летнего возраста: проводил семинары, писал книги,
методические пособия и статьи. Ученый-исследователь, он создал полноценную
программу музыкально-певческого воспитания детей.
Своей
увлеченностью и беззаветным трудом гений Учителя зажег искры таланта в его
учениках в Гатчине, многих городах России и бывших союзных республик. Дмитрий
Ерофеевич научил нас постоянному всестороннему саморазвитию, а в
профессиональной и художественной деятельности прежде всего – честному и
качественному выполнению всех принципов методики, внимательному отношению ко
всем нюансам работы. Дмитрий Ерофеевич постоянно напоминал, что дети –личности,
требующие уважения, а учитель и ученики – равноправные партнеры в общем деле. Хоровые
коллективы, воспитанные по его методике, несут культуру пения и красоту
звучания голосов по всему миру, побеждают в престижных международных конкурсах,
никогда не оставляя слушателей равнодушными.
Д.Е.
Огороднов умер 29 сентября 2015 года, не дожив всего 5 месяцев до своего
100-летия.
В
даты празднования международного дня учителя и дня музыки мы вспоминаем нашего
земляка и современника Дмитрия Ерофеевича Огороднова, великого наставника, создателя
уникальной методики, воспитавшего плеяду высокопрофессиональных музыкантов-педагогов.
Я благодарна судьбе за встречу с Дмитрием Ерофеевичем, яркая личность которого
вдохновила меня и еще многих связать свою жизнь с музыкой и воспитанием
музыкантов.
Любовь Александровна Морева,
преподаватель Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова
Дарья Сергеевна Халяпина,
выпускница хоровой школы «Апрель»
На фото:
1. Ансамбль
Тоника, февраль 1974 года. Город Ростов Великий Ярославской области. Семинар по
Методике. Актовый зал школы, где учился Дмитрий Ерофеевич.
Слева
направо:
Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Дмитрий Ерофеевич Огороднов. Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко
2. Ансамбль
Тоника, 1976 год. Гатчинская школа-интернат, учительская.
Слева направо: Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко
3. Ансамбль
Тоника,1976 год, октябрь, Москва. Союз Композиторов. Заседание Камертона.
Семинар по методике. Мест в зале не хватает, слушатели сидят на сцене за
спинами артистов.
Слева направо: Татьяна Крамарова (Шарова), Нина Виноградова (Черяк), Светлана Матюхина (Базжина, Третьякова), Валентина Андреева, Любовь Морева, Вера Турбиенко