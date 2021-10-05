В Гатчинском районе улучшают качество воды

Подходит к завершению
строительство очистных сооружений в поселке Семрино (заповедник), их производительность
составит 75 кубометров в сутки. Стоит отметить, что это первые очистные
сооружения на данной территории.
Очистные сооружения с
такой же производительностью, по планам предприятия, должны заработать в
поселке Высокоключевой и в деревне Куровицы. Сегодня здесь продолжается
прокладка сетей водоотведения.
В деревне Сяськелево
реализуется масштабный проект – строительство современной станции глубокой
биоочистки модульного типа. Пропускная способность полностью автоматической
станции составит 400 кубометров в сутки с возможным увеличением мощности и
установкой дополнительных модулей. На объекте применяется повышенная
трехступенчатая фильтрация для очистки хозяйственно-бытовых стоков до степени,
соответствующей природоохранным нормам. Здесь также продолжается прокладка
сетей водоотведения. Кроме этого, станция работает полностью в автоматическом
режиме без выбросов в атмосферу. Данные очистные сооружения компания
«Коммунальные системы Гатчинского района» запустит в 2022 году.
А вот в населенных пунктах
Пудомяги и Лукаши уже работают недавно построенные станции по очистке воды от
вредных примесей, которые помогают избавиться от небезопасных для здоровья
химических элементов и провести обезжелезивание воды.
Фото АО «Коммунальные
системы Гатчинского района»