В Гатчинском районе улучшают качество воды

Подходит к завершению строительство очистных сооружений в поселке Семрино (заповедник), их производительность составит 75 кубометров в сутки. Стоит отметить, что это первые очистные сооружения на данной территории.

Очистные сооружения с такой же производительностью, по планам предприятия, должны заработать в поселке Высокоключевой и в деревне Куровицы. Сегодня здесь продолжается прокладка сетей водоотведения.

В деревне Сяськелево реализуется масштабный проект – строительство современной станции глубокой биоочистки модульного типа. Пропускная способность полностью автоматической станции составит 400 кубометров в сутки с возможным увеличением мощности и установкой дополнительных модулей. На объекте применяется повышенная трехступенчатая фильтрация для очистки хозяйственно-бытовых стоков до степени, соответствующей природоохранным нормам. Здесь также продолжается прокладка сетей водоотведения. Кроме этого, станция работает полностью в автоматическом режиме без выбросов в атмосферу. Данные очистные сооружения компания «Коммунальные системы Гатчинского района» запустит в 2022 году.

А вот в населенных пунктах Пудомяги и Лукаши уже работают недавно построенные станции по очистке воды от вредных примесей, которые помогают избавиться от небезопасных для здоровья химических элементов и провести обезжелезивание воды.





Фото АО «Коммунальные системы Гатчинского района»