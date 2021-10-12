Стартует «Ленинградский гектар — 2022»

Область выдает на льготным условиях до 10 га земли и грант в 3 млн рублей. Соискатели должны представить бизнес-план освоения земли, иметь опыт, образование или определенное представление о ведении сельхозпроизводства.

Обладателей земли и грантов определит в ходе конкурсного отбора межведомственная комиссия.

Заявки принимаются с 12 октября по 1 ноября в комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области. Со списком территорий и условиями приема документов можно ознакомиться на сайте комитета.