Дорожные службы Ленинградской области готовятся к непогоде

Дорожные службы Ленинградской области готовятся к непогоде

Дорожники региона переходят в режим повышенной готовности: в вы-ходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега.

Рубрики : Дороги     15 Oct 2021

В грядущие субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +2 ночью до +9 днём. Прогнозируются умеренные дожди со снежной крупой. Порывы воздуха будут достигать до 20 метров в секунду.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. На региональных трассах начиная с вечера пятницы будет обеспечено круглосуточное дежурство спецтехники.

Для жителей и автомобилистов в Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в социальных сетях — группе ВК «Дороги Ленинградской области» и Инстаграмме — @dorogi_lo.

Напомним, протяжённость региональных трасс в Ленинградской области насчитывает 9,3 тысячи километров.

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