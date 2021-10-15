Дорожные службы Ленинградской области готовятся к непогоде

В грядущие субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +2 ночью до +9 днём. Прогнозируются умеренные дожди со снежной крупой. Порывы воздуха будут достигать до 20 метров в секунду.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. На региональных трассах начиная с вечера пятницы будет обеспечено круглосуточное дежурство спецтехники.

Для жителей и автомобилистов в Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в социальных сетях — группе ВК «Дороги Ленинградской области» и Инстаграмме — @dorogi_lo.

Напомним, протяжённость региональных трасс в Ленинградской области насчитывает 9,3 тысячи километров.