«Народ кочевой звезды»

На выставке читатели и гости библиотеки могут найти сборники сказок и песен цыганского народа, познакомиться с художественной литературой, узнать о жизни известного актера и певца Николая Сличенко, послушать пластинку Татьяны Филимоновой и оперу С. Рахманинова «Алеко». Украшают выставку любезно предоставленные местными цыганскими семьями платки и серьги. Но самое главное - на выставке можно прочитать настоящие народные сказки, которые нам каждый год рассказывают цыгане Мариенбурга.

Что мы знаем о цыганах? У цыган никогда не было своего государства, и, тем не менее, они пронесли через века свои традиции и культуру. Российские цыганологи Е.Друц и А.Гесслер утверждают, что исход цыган из Индии продолжался около тысячи лет, а его кульминация пришлась на рубеж первого и второго тысячелетий, а отдельные волны миграции продолжались и в последующее время. Причины, вызвавшие миграции, исследователи связывают с междоусобными войнами и постоянными набегами мусульманских завоевателей.

Впервые, цыгане в Российской империи появились в XVII веке на территории Украины. Первое упоминание о цыганах встречается в 1733 году, в документе Анны Иоанновны о новых налогах в армии. 21 декабря 1783 года вышел Указ Екатерины II, причисливший цыган к крестьянскому сословию. В России цыганам разрешалось приписываться к любому сословию, кроме дворян. Со временем в России оседлые цыгане смогли обзавестись немалым богатством. Так, например, в Уфе, жил цыган-купец Санко Арбузов, который успешно торговал лошадьми и имел добротный просторный дом. Его дочь Маша ходила в гимназию и обучалась французскому языку.

Но самое главное, за что так уважали цыган, - это, конечно, их прекрасные, душевные песни, которые так полюбили в России. Цыганский народ, пройдя полмира, сохранил свою неповторимую культуру, свои песни. Хочется вспомнить и то, что в 1774 году граф Орлов-Чесменский вызвал в Москву первую цыганскую капеллу, которая впоследствии выросла в хор и положила начало профессиональному цыганскому исполнительству в Российской империи. В войне 1812 года цыганские общины жертвовали крупные суммы денег на содержание армии, поставляли лучших коней для кавалерии, а цыганская молодежь шла служить в уланские полки.

В настоящее время в России, по переписи 2010 года, проживает около 220 тысяч цыган. У цыган есть гимн, который написан на основе народной песни «Джелем, джелем» (автор слов - Жарко Йованович), а также флаг, который принят 8 апреля 1971 года на первом Всемирном конгрессе цыган.

Про цыганский народ снимают фильмы, пишут песни, сочиняют художественные книги, продолжает изучаться история цыган.



