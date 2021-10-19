«Народ кочевой звезды»

На
выставке читатели и гости библиотеки могут найти сборники сказок и песен цыганского
народа, познакомиться с художественной литературой, узнать о жизни известного
актера и певца Николая Сличенко, послушать пластинку Татьяны Филимоновой и
оперу С. Рахманинова «Алеко». Украшают выставку любезно предоставленные местными
цыганскими семьями платки и серьги. Но самое главное - на выставке можно
прочитать настоящие народные сказки, которые нам каждый год рассказывают цыгане
Мариенбурга.
Что
мы знаем о цыганах? У цыган никогда не было своего государства, и, тем не менее,
они пронесли через века свои традиции и культуру. Российские цыганологи
Е.Друц
и А.Гесслер утверждают,
что исход
цыган из Индии продолжался около тысячи лет, а его кульминация пришлась на рубеж первого и второго тысячелетий, а
отдельные волны миграции продолжались и в последующее время. Причины, вызвавшие
миграции, исследователи связывают с междоусобными войнами и
постоянными набегами мусульманских завоевателей.
Впервые,
цыгане в Российской империи появились в XVII веке на территории Украины. Первое
упоминание о цыганах встречается в 1733 году, в документе Анны Иоанновны о
новых налогах в армии. 21 декабря 1783 года вышел Указ Екатерины II,
причисливший цыган к крестьянскому сословию. В России цыганам разрешалось
приписываться к любому сословию, кроме дворян. Со временем в России оседлые
цыгане смогли обзавестись немалым богатством. Так, например, в Уфе, жил цыган-купец
Санко Арбузов, который успешно торговал лошадьми и имел добротный просторный
дом. Его дочь Маша ходила в гимназию и обучалась французскому языку.
Но
самое главное, за что так уважали цыган, - это, конечно, их прекрасные, душевные
песни, которые так полюбили в России. Цыганский народ, пройдя полмира, сохранил
свою неповторимую культуру, свои песни. Хочется вспомнить и то, что в 1774 году
граф Орлов-Чесменский вызвал в Москву первую цыганскую капеллу, которая
впоследствии выросла в хор и положила начало профессиональному цыганскому
исполнительству в Российской империи. В войне 1812 года
цыганские общины жертвовали крупные суммы денег на содержание армии, поставляли
лучших коней для кавалерии, а цыганская молодежь шла служить в уланские полки.
В
настоящее время в России, по переписи 2010 года, проживает около 220 тысяч
цыган. У цыган есть гимн, который написан на основе народной песни «Джелем,
джелем» (автор слов - Жарко
Йованович), а также флаг, который принят 8 апреля 1971 года на первом Всемирном
конгрессе цыган.
Про
цыганский народ снимают фильмы, пишут песни, сочиняют художественные книги,
продолжает изучаться история цыган.