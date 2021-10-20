Маленькие репортёры из Мариенбурга

Как рассказала воспитатель подготовительной группы детского сада №9 Елена Петрова, к этому проекту педагоги готовились довольно долго.

- Главный толчок к нему дала, как ни странно, пандемия, когда мы проводили дистанционные занятия с детьми, - рассказывает Елена Юрьевна. - Мы собрали репортаж на тему «Математика дома», для которого ребята подготовили с родителями дома небольшие видеоролики. Еще одно событие прошлого года — 40-летний юбилей детского сада, к которому родители совместно с детьми подготовили видеопоздравление. Также мы проводили видеорепортаж из групп «Образовательная среда», в котором дети знакомили родителей с событиями и новостями своей группы.

Проект «Маленький репортер» рассчитан на год. Он предполагает совместную работу и педагогов, и родителей, и детей.

- Мы хотим, чтобы дети побольше узнали о профессии журналиста, о том, как делаются репортажи и интервью, чтобы сами научились добывать информацию, - говорит Елена Петрова. - Мы рассчитываем, что активное участие в проекте примут и родители. В планах у нас выпускать свою газету в детском саду, делать видеорепортажи на самые разные темы.

Познакомившись с настоящим корреспондентом, ребята сразу включились в совместную работу и узнали много нового о профессии журналиста.

Многие из них уже знали, что такое новости и зачем они нужны, перечислили источники новостей, заодно узнав, что у них есть еще одно название — средства массовой информации. Малыши поделились и своими новостями, рассказав самую главную из них — они начали заниматься плаванием в бассейне своего детского садика. Так получилось самое первое интервью на этом занятии — о любви к плаванию.

А потом ребята познакомились поближе с арсеналом средств-помощников каждого журналиста — блокнотом, ручкой, диктофоном, фотоаппаратом. Они узнали, как собираются и обрабатываются новости и другие материалы, чем репортаж отличается от интервью, и чем занимается в редакции главный редактор. Им рассказали, как делается газета, какими тиражами выпускается и как быстро доходит готовое издание до своих читателей.

Также ребята поупражнялись в небольшом интервью — и как герои репортажа, и как корреспонденты. Главной темой интервью стала Мечта. Малыши рассказали, о чем они мечтают, а потом нарисовали каждый свою мечту. Теперь в Мариенбургской библиотеке есть маленькая, но чудесная выставка детских желаний.

Надо сказать, что наши дети мечтают о совершенно прекрасных вещах. Кто-то хочет, чтобы у его семьи появился большой трехэтажный дом и сад с фиалками, кто-то мечтает о домике для куклы. Кто-то собирается стать пилотом, а кто-то мечтает прокатиться на льве. А одна девочка сказала, что для нее самое главное — чтобы были здоровы все ее близкие и родные люди.

Как рассказала заведующая Мариенбургской библиотекой Елена Коверева, дошкольники и ученики младших классов — частые гости в библиотеке. К сожалению, в Мариенбурге пока нет центра детского творчества, и роль детского клуба взяла на себя библиотека. Здесь не только можно взять хорошую книжку, но и поучаствовать в самых разнообразных мероприятиях —литературных беседах, творческих мастер-классах, интересных встречах.