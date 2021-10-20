Маленькие репортёры из Мариенбурга

Как рассказала воспитатель подготовительной группы
детского сада №9 Елена Петрова, к этому проекту педагоги готовились довольно
долго.
- Главный толчок к нему дала, как ни странно,
пандемия, когда мы проводили дистанционные занятия с детьми, - рассказывает
Елена Юрьевна. - Мы собрали репортаж на тему «Математика дома», для которого
ребята подготовили с родителями дома небольшие видеоролики. Еще одно событие
прошлого года — 40-летний юбилей детского сада, к которому родители совместно с
детьми подготовили видеопоздравление. Также мы проводили видеорепортаж из групп
«Образовательная среда», в котором дети знакомили родителей с событиями и
новостями своей группы.
Проект «Маленький репортер» рассчитан на
год. Он предполагает совместную работу и педагогов, и родителей, и детей.
- Мы хотим, чтобы дети побольше узнали о профессии
журналиста, о том, как делаются репортажи и интервью, чтобы сами научились
добывать информацию, - говорит Елена Петрова. - Мы рассчитываем, что активное
участие в проекте примут и родители. В планах у нас выпускать свою газету в
детском саду, делать видеорепортажи на самые разные темы.
Познакомившись с настоящим корреспондентом, ребята
сразу включились в совместную работу и узнали много нового о профессии
журналиста.
Многие из них уже знали, что такое новости и зачем они
нужны, перечислили источники новостей, заодно узнав, что у них есть еще одно
название — средства массовой информации. Малыши поделились и своими новостями,
рассказав самую главную из них — они начали заниматься плаванием в бассейне своего
детского садика. Так получилось самое первое интервью на этом занятии — о любви
к плаванию.
А потом ребята познакомились поближе с арсеналом
средств-помощников каждого журналиста — блокнотом, ручкой, диктофоном,
фотоаппаратом. Они узнали, как собираются и обрабатываются новости и другие
материалы, чем репортаж отличается от интервью, и чем занимается в редакции
главный редактор. Им рассказали, как делается газета, какими тиражами
выпускается и как быстро доходит готовое издание до своих читателей.
Также ребята поупражнялись в небольшом
интервью — и как герои репортажа, и как корреспонденты. Главной темой
интервью стала Мечта. Малыши рассказали, о чем они мечтают, а потом нарисовали
каждый свою мечту. Теперь в Мариенбургской библиотеке есть маленькая, но
чудесная выставка детских желаний.
Надо сказать, что наши дети мечтают о совершенно
прекрасных вещах. Кто-то хочет, чтобы у его семьи появился большой трехэтажный
дом и сад с фиалками, кто-то мечтает о домике для куклы. Кто-то собирается
стать пилотом, а кто-то мечтает прокатиться на льве. А одна девочка сказала,
что для нее самое главное — чтобы были здоровы все ее близкие и родные люди.
Как рассказала заведующая Мариенбургской библиотекой Елена Коверева, дошкольники и ученики младших классов — частые гости в библиотеке. К сожалению, в Мариенбурге пока нет центра детского творчества, и роль детского клуба взяла на себя библиотека. Здесь не только можно взять хорошую книжку, но и поучаствовать в самых разнообразных мероприятиях —литературных беседах, творческих мастер-классах, интересных встречах.