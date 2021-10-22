Осенний сон

Почему они едут к нам? Потеряв родного человека в годы Великой Отечественной войны, родственники вновь и вновь повторяют попытку поиска – ведь каждый год открываются новые базы данных. В результате в Интернете они сталкиваются с информацией о нашем мемориально-музейном комплексе в дер. Мины Вырицкого поселения. Сопоставив все данные о службе погибшего бойца: места боев, номера дивизий, возможно, даже ссылаясь на какую-то весточку от бойца, погибшего в годы войны, убеждают в конце концов себя в том, что местом захоронения погибшего можно считать наш мемориал.

У нас на мемориале захоронено 507 безымянных бойцов и, возможно, кто-то из них – это тот, кого ищут родственники. А мы принимаем всех, кого ниточка безрезультатного поиска приводит к нам.

Некоторым родственникам во время поиска снятся сны, и не единожды, а на протяжении нескольких лет одной и той же картиной. Верить или нет таким снам? Это выбор каждого. Однако, если одни и те же сны являются часто, стоит обратить на это внимание. Возможно, подсознание таким образом дает подсказку насчет будущих событий. Следует постараться правильно истолковать сновидение.

Такой сон неоднократно снился Александре Николаевне Степановой, 1939 года рождения, дочери погибшего в 1941 году Николая Павловича Степанова. Семья тогда получила извещение, что отец пропал без вести. Его жена всю жизнь искала погибшего мужа. А дочери неоднократно, на протяжении всей жизни, снился один и тот же сон: стоит она в огромном чистом поле, вдали – зеленая полоска леса, и лишь местами видны штрихи наступающей осени - красивая желто-багряная листва. Дочь поделилась с матерью, рассказав ей про этот повторяющийся сон. «Что-то в нем настораживает. Это не просто так», - сказала мама.

Александра Николаевна настолько прониклась этим сном, и настолько сильно зацепил ее осенний пейзаж, что она пишет стихотворение:

Пронеслась по косогорам осень,

По опушкам и полям прошла,

И ко мне в окошко заглянула,

Оранжевым огнем все обожгла.

Осень, осень, что ты суетишься?

От чего в глазах твоих тоска?

Чем ты огорчить меня боишься?

Или что спросить ко мне пришла?

Хороша ты, золотая, не скрываю,

Но все ж весна прекрасней и милей,

Напрасно золото к моим ногам роняешь -

Все равно не быть к тебе нежней.

Не надо, не вздыхай и не печалься,

Боль твою я знаю с давних пор.

Меня в свои хоромы не заманишь,

Болит моя душа и рвется на простор.

Александра Николаевна много раз задавала сама себе вопрос: «Почему чистое поле и почему время года осень?» Но ответа на этот вопрос на протяжении многих лет так и не находила. Мама умерла, не дождавшись никаких сведений о своем муже.

И вот в 2019 году находят поисковые отряды отца Александры Николаевны. Он был перезахоронен у нас на мемориале в д. Мины в сентябре 2020 года И в то же время ребята находят Александру Николаевну. Узнать место гибели своего отца ей сразу не получилось: «Вахта Памяти» закончилась, ребята разъехались. И только на следующий год она бросает все свои житейские заботы, приезжает к ребятам и просит отвезти ее к месту гибели ее отца.

О том сне она не думала и, честно говоря, забыла о нем. В это время большую часть ее мыслей занимала поездка к месту гибели отца.

Вот что рассказала о той поездке Александра Николаевна: «Неспокойно спала я в эту ночь перед поездкой, проснулась рано. До лагеря, где жили поисковики, добрались быстро. Меня уже ждали. Тронулись в путь. Конечно, я очень волновалась. Но волнение мое с каждым километром усиливалось. Я не понимала, почему так сильно меняется мое состояние. У меня стало учащенно биться сердце, испариной покрылся лоб. И чем ближе мы подъезжаем к месту гибели моего отца, тем сложнее становится мне дышать. Еще мгновение, и мы въезжаем на поле. Перед глазами тут же проносится мой сон. Вот оно - чистое поле, вдали – полоска зеленого леса, и мой взгляд останавливается на признаках наступающей осени. Виднеется красивая желто-багряная листва. Я с трудом стараюсь совладеть с собой. Ребята показывают место, где был обнаружен и поднят мой отец. А я ничего не могу им сказать, слезы накатываются на глаза. В голове молниеносно прокручиваются все моменты поиска отца. И только сейчас, на месте его гибели, я получила ответ на мой постоянный вопрос, задаваемый самой себе: «Почему осень?» Отца подняли осенью, перезахоронили осенью, и я стою сегодня на пороге осени. Спасибо тебе, Осень, ты помогла ребятам найти погибшего бойца, а мне нашла папу! Вот их имена: Михаил Николаевич, Николай Яковлевич, Женя, Женечка, Аленка, Игорь, Саша и Наташа».

Уезжая с «Вахты Памяти» от ребят, Александра Николаевна тепло поблагодарила их за эту поездку, за найденного отца. Она обещала обязательно приезжать на мемориал, где теперь похоронен ее отец. Затем было фото на память у «Журавля» и посещение музея в д. Мины «41-й стрелковый».

«Вахта Памяти» 2021 года закончилась, и каждый поисковик увозил с собой кусочек Большого счастья, которое они подарили Александре Николаевне Степановой - дочери Николая Павловича Степанова, погибшего в 1941 году. Надо обязательно верить в хорошее, и оно обязательно придет к тебе!

Светлана Корешкова, директор музея «41-й стрелковый» дер. Мины