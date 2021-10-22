Посвящение в профессию областных пожарных

Профессия пожарного – одна из самых
важных, и одновременно опасных в современном мире, но для собравшихся на
мероприятии людей она стала осознанным выбором. Юноши поступили на работу в
подразделения пожарной охраны после окончания пожарно-спасательного колледжа.
Для многих из них это - первая работа. Также «посвящали в профессию» и тех, кто
начинал работать в пожарной охране и вернулся снова в ряды пожарных после службы
в армии.
В напутственных словах начальник
учреждения Алексей Акуленко, ветераны пожарной охраны и работники учреждения
отметили важность преемственности поколений, уверенной поддержки наставников и
старших товарищей. Они выразили надежду на то, что пожарная охрана сможет стать
для юношей профессиональной семьей и даст старт будущему развитию и росту.
Также молодых специалистов наградили
дипломами и благодарственными письмами за преданность и верность
противопожарной службе Ленинградской области. Мероприятие традиционно
завершилось возложением цветов к памятнику «Пожарным, погибшим при исполнении
служебного долга».