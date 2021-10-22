Посвящение в профессию областных пожарных

Профессия пожарного – одна из самых важных, и одновременно опасных в современном мире, но для собравшихся на мероприятии людей она стала осознанным выбором. Юноши поступили на работу в подразделения пожарной охраны после окончания пожарно-спасательного колледжа. Для многих из них это - первая работа. Также «посвящали в профессию» и тех, кто начинал работать в пожарной охране и вернулся снова в ряды пожарных после службы в армии.

В напутственных словах начальник учреждения Алексей Акуленко, ветераны пожарной охраны и работники учреждения отметили важность преемственности поколений, уверенной поддержки наставников и старших товарищей. Они выразили надежду на то, что пожарная охрана сможет стать для юношей профессиональной семьей и даст старт будущему развитию и росту.

Также молодых специалистов наградили дипломами и благодарственными письмами за преданность и верность противопожарной службе Ленинградской области. Мероприятие традиционно завершилось возложением цветов к памятнику «Пожарным, погибшим при исполнении служебного долга».