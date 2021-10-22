В Скворицах неизвестный подстрелил лебедя

За жизнь лебедя борются волонтеры. Раненую птицу заметили в заводях местной реки. Очевидцы нашли пернатого с простреленным крылом, в крови. Птица оказалась лебедем-кликуном – это охраняемый вид птиц. Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» выехали на место трагедии.
Испугавшись своих
спасателей, лебедь перелетел на соседний пруд. Через некоторое время его
удалось поймать. В центре реабилитации лебедю сделали рентген. Оказалось, что
часть дроби пролетела сквозь крыло, а часть осталась в теле пернатого,
вероятно, в районе кишечника.
Для птицы такой диагноз,
скорее всего, приговор, однако волонтеры не теряют надежды и продолжают
бороться за жизнь лебедя.
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