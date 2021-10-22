В Скворицах неизвестный подстрелил лебедя

Испугавшись своих спасателей, лебедь перелетел на соседний пруд. Через некоторое время его удалось поймать. В центре реабилитации лебедю сделали рентген. Оказалось, что часть дроби пролетела сквозь крыло, а часть осталась в теле пернатого, вероятно, в районе кишечника.

Для птицы такой диагноз, скорее всего, приговор, однако волонтеры не теряют надежды и продолжают бороться за жизнь лебедя.

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