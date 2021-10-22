В Скворицах неизвестный подстрелил лебедя

В Скворицах неизвестный подстрелил лебедя

За жизнь лебедя борются волонтеры. Раненую птицу заметили в заводях местной реки. Очевидцы нашли пернатого с простреленным крылом, в крови. Птица оказалась лебедем-кликуном – это охраняемый вид птиц. Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» выехали на место трагедии.

Рубрики : Общество     22 Oct 2021

Испугавшись своих спасателей, лебедь перелетел на соседний пруд. Через некоторое время его удалось поймать. В центре реабилитации лебедю сделали рентген. Оказалось, что часть дроби пролетела сквозь крыло, а часть осталась в теле пернатого, вероятно, в районе кишечника.

Для птицы такой диагноз, скорее всего, приговор, однако волонтеры не теряют надежды и продолжают бороться за жизнь лебедя.

https://vk.com/chp_dtp_gtn


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+