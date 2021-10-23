О немецком имени города Гатчины – Линдеманштадт

В действительности, ссылаться нужно не на книгу, а на статью известного, ныне покойного гатчинского исследователя В.И. Николаева «Три имени города», помещенную в том сборнике. Интересующее нас сообщение он вывел из основного текста и поместил в комментарий, тем самым, придав ему второстепенное значение: «В 1942 году гитлеровское командование в знак военных заслуг командующего 18 армии генерал-полковника Линдемана переименовало Красногвардейск в Линдеманштадт. Вычеркнуть из истории этот факт мы не можем, но признать такое переименование — тоже… Кстати, немецкое название города не приживалось не только среди населения, но и среди оккупационных властей». К сожалению, исследователь не сослался на источник информации, хотя в данном случае это важно.

Со всем этим можно бы согласиться. Чего только не бывало в истории Гатчины. Но несколько лет назад в соцсетях в ответ на мой комментарий неизвестный пользователь прислал мне фотокопию бумажного листа с немецким машинописным текстом, за что я ему очень благодарен. Ее происхождение он, правда, не смог объяснить. Поиск в интернете в текущем году вывел меня на немецкий форум, в котором, как выяснилось, еще в

2014 г. были выложены журналы боевых действий 583 армейского тылового района Вермахта, которые частично уже опубликованы в русском интернете. Очевидно, что полученный мною документ — лист одного из них.

Текст озаглавлен «Служебные распоряжения № 66», имеет номер (или шифр делопроизводства) «Kdt.r.A.583» и содержит разнородную информацию: о потере русского паспорта на имя Супонева Павла из Красного Села, о поисках некоего Пауля Штранка, о «больших зданиях и помещениях», киноаппаратуре и др. В его втором абзаце находим наиболее важное для нас: «Переименование советских названий. Название Красногвардейск было изменено на Гатчина, название Кингисепп на Ямбург. Изменения вступают в силу немедленно».

Это распоряжение присутствует и в документе, доступном на немецком ресурсе, но сопровождающая его информация иная. Она сообщает о действиях партизан, например, такое: «30.3.43 около 00.35 были взорваны оба пути железнодорожной линии Луга - Гатчина на 110 км и

111 км у Мшинской. Поезд проехал по месту взрыва без повреждений... На место взрыва поставили переход. Оттуда отслеживались лыжные следы бандитов на поляне Пехенец… Лейтенант Фосс и 1 унтер-офицер пали от выстрела в голову, еще 3 человека ранены. Силы противника, вероятно, представляют собой банду из 70 человек, о которой сообщалось в ТМ от 27.3.43». Документ датируется 30 марта 1943 г. В записях, начиная следующим днем, город уже везде именуется Гатчина (Gattschina).

Объяснение такому «благодеянию» немецких властей мы искать не будем, ведь без документального подтверждения любая версия бездоказательна. Было ли это продолжением политики искоренения большевизма, звучало ли историческое имя города по-немецки (ведь в XVIII в. существовала версия, что оно образовано от немецкого «hat Schöne» — прекрасная), мы не знаем. Официально старое имя городу было возвращено 23 января

1944 г. Президиумом Верховного Совета СССР. А вот Кингисепп так и остался Кингисеппом. В то время название Ямбург, некогда образованное на немецкий лад путем прибавления к старинному русскому слову «ям» (почтовая станция) слова «бург» (крепость), могло вызывать воспоминания и ассоциации, которые хотелось поскорее забыть. Да и фамилию революционера и одного из основателей компартии Эстонии стирать из истории никто, видимо, не собирался.

Очевидно, что в честь Линдемана Гатчину никто не называл. Но такое имя могло существовать в повседневном общении и в переписке. По крайней мере, на это указывает фрагмент письма немецкого солдата своей жене, опубликованный В.Н. Ганкевичем в книге «Конец группы «НОРД» (Лениздат, 1965): «Если бы мы подумали о том, что будет дальше, перед началом похода на Восток, ты не тревожилась бы сейчас о картошке и чем прокормить Эмму. Тогда ведь и я всё представлял иначе. А выходит, что я получил за всю войну шесть кусков туалетного мыла и пять флаконов духов, которые послал тебе из Линдемана. Сам генерал получил больше: он отсылал русские трофеи в багажных вагонах». Может быть, именно это письмо и породило миф?

Между прочим, переименование города - не единственное деяние немецких властей в местной топонимике. Новые названия получили гатчинские проспекты и основные улицы. Вот некоторые из них согласно недатированному перечню из собрания Центрального государственного архива С.-Петербурга: Замковая улица (Шлоссштрассе) — Красноармейский пр., Петербургская улица (Петербургерштрассе) — пр. 25 Октября, Псковская улица (Плескауэрштрассе) — Киевская ул., Казарменная улица (Казернерштрассе) — ул. 7 Армии, Церковная улица (Киршштрассе) — Соборная ул. (в то время Советская), Садовая улица (Гартенштрассе) — ул. Чкалова, Спортивная улица (Спортштрассе) — часть ул. Хохлова у стадиона, Кладбищенская улица (Фридхофштрассе) — ул. Солодухина, Парковая улица (Паркштрассе) — Липовая аллея и т. д. Другие были названы в честь немецких городов: Берлинская улица (Берлинерштрассе) — ул. Карла Маркса, Дрезденская улица (Дрезднерштрассе) — ул. Чехова, Лейпцигская (Лейпцигерштрассе) — Володарского, Мюнхенская улица (Мюнхенштрассе) — дальняя часть ул. Хохлова и т. д. Некоторые из этих названий встречаются в документах уже в декабре 1941 года, но весной следующего года и даже позднее фигурируют и старые советские. Может быть, их писали по привычке, как и в переписке 1930-х гг. употреблялось слово Гатчина, но не Красногвардейск.

Все вышеизложенное — факты нашей истории, как бы мы к ним не относились. Сколько неизвестного мы еще можем узнать благодаря целенаправленному поиску в архивах или случайным находкам. Так что не правы те, кто считает, что история войны уже написана и прибавить к ней нечего. На самом деле, в наше время история войны продолжает писаться, и работа еще далека от завершения.

Андрей Спащанский