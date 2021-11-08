Форум «Ладога»: новые знания и победы

Региональный
этап Межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога» - его еще
называют «Маленькая Ладога» - проходил с 1 по 4 ноября на базе отдыха «Лосево
парк» в Приозерском районе. Форум включал и насыщенные образовательные блоки, и
зажигательные вечерние программы, и звездный час на экзамене – как для
волонтеров, так и для руководителей.
По
итогам экзаменов сертификаты получили 50 человек, в том числе все представители
Гатчинского муниципального района.
Руководителям
молодежных объединений предстояло разработать и презентовать проект
мероприятия. Для написания проекта были сформированы команды из представителей разных
районов. Путем жеребьевки определили место проведения молодежного мероприятия.
Защита
проектов проходила в присутствии представителей комитета по молодежной политики
Ленобласти и бизнеса. По результатам конкурсной оценки финансирование в 2022
году получат только два молодежных проекта. Один из них разработала команда
Гатчинского, Тосненского и Киришского районов. Мероприятие направлено на
популяризацию нового вида спорта – дрифт.
Напомним,
что в прошлом году Министерство спорта Российской Федерации официально признало
дрифт автоспортивной дисциплиной. Теперь он включен во Всероссийский реестр
видов спорта.