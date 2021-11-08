Форум «Ладога»: новые знания и победы

Региональный этап Межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога» - его еще называют «Маленькая Ладога» - проходил с 1 по 4 ноября на базе отдыха «Лосево парк» в Приозерском районе. Форум включал и насыщенные образовательные блоки, и зажигательные вечерние программы, и звездный час на экзамене – как для волонтеров, так и для руководителей.

По итогам экзаменов сертификаты получили 50 человек, в том числе все представители Гатчинского муниципального района.

Руководителям молодежных объединений предстояло разработать и презентовать проект мероприятия. Для написания проекта были сформированы команды из представителей разных районов. Путем жеребьевки определили место проведения молодежного мероприятия.

Защита проектов проходила в присутствии представителей комитета по молодежной политики Ленобласти и бизнеса. По результатам конкурсной оценки финансирование в 2022 году получат только два молодежных проекта. Один из них разработала команда Гатчинского, Тосненского и Киришского районов. Мероприятие направлено на популяризацию нового вида спорта – дрифт.

Напомним, что в прошлом году Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт автоспортивной дисциплиной. Теперь он включен во Всероссийский реестр видов спорта.



