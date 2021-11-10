В Гатчинском районе восстанавливают холодное водоснабжение

Авария на магистральном
водопроводе диаметром 1000 мм в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 на 10
ноября. Причиной аварийного отключения стали работы по прокладке газопровода, вызвавшие
повреждение магистрального трубопровода, который находится в зоне
ответственности АО «ЛОКС».
Под отключение холодного
водоснабжения попадают три населенных пункта: город Коммунар, деревни Малое
Верево и Вайя. Жители Коммунара ночью и утром пользовались запасами питьевой
воды из резервуаров. Теперь питьевую воду для них до окончания аварийных работ
будут подвозить автоцистерны Леноблводоканала.
Адреса подвоза воды в
Коммунаре:
Ленинградское шоссе 7 ―
ДК;
ул. Ижорская 20 ― двор;
ул. Гатчинская 12 ― ЖКС;
Ленинградской шоссе 24 ―
у ТП;
ул. Советская 8 ― Почта;
ул. Сельская 100 ― мини
Лента;
ул. Железнодорожная ― у
входа на рынок.