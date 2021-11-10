В Гатчинском районе восстанавливают холодное водоснабжение

Авария на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 на 10 ноября. Причиной аварийного отключения стали работы по прокладке газопровода, вызвавшие повреждение магистрального трубопровода, который находится в зоне ответственности АО «ЛОКС».

Под отключение холодного водоснабжения попадают три населенных пункта: город Коммунар, деревни Малое Верево и Вайя. Жители Коммунара ночью и утром пользовались запасами питьевой воды из резервуаров. Теперь питьевую воду для них до окончания аварийных работ будут подвозить автоцистерны Леноблводоканала.

Адреса подвоза воды в Коммунаре:

Ленинградское шоссе 7 ― ДК;

ул. Ижорская 20 ― двор;

ул. Гатчинская 12 ― ЖКС;

Ленинградской шоссе 24 ― у ТП;

ул. Советская 8 ― Почта;

ул. Сельская 100 ― мини Лента;

ул. Железнодорожная ― у входа на рынок.