COVID-сертификаты для переболевших будут действовать один год

«Мы совместно с учеными,
экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и
международных исследований подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных
сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том,
что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен
действовать один год. Сейчас это полгода», ― выступила Татьяна Голикова.
Она добавила, что доля
переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным мониторинга,
составляет 0,74%.
Владимир Путин поддержал
инициативу. Действие сертификатов жителей на Госуслугах будет продлено
автоматически.
При этом медики оставляют
в силе рекомендацию для вакцинированных и для переболевших ревакцинироваться
через полгода — однако при этом необходимо посоветоваться с врачом. Опыт
показал, что вакцинация — самый надежный способ защититься от коронавируса.
Здесь статистика Ленинградской области, в том числе по повторному заражению
после перенесенного заболевания, близка к федеральным показателям. В регионе
уже привились 821 848 человек. 66 323 человека прошли повторную вакцинацию. За
предыдущие сутки привито 12 755 человек.