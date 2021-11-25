COVID-сертификаты для переболевших будут действовать один год

«Мы совместно с учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода», ― выступила Татьяна Голикова.

Она добавила, что доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным мониторинга, составляет 0,74%.

Владимир Путин поддержал инициативу. Действие сертификатов жителей на Госуслугах будет продлено автоматически.

При этом медики оставляют в силе рекомендацию для вакцинированных и для переболевших ревакцинироваться через полгода — однако при этом необходимо посоветоваться с врачом. Опыт показал, что вакцинация — самый надежный способ защититься от коронавируса. Здесь статистика Ленинградской области, в том числе по повторному заражению после перенесенного заболевания, близка к федеральным показателям. В регионе уже привились 821 848 человек. 66 323 человека прошли повторную вакцинацию. За предыдущие сутки привито 12 755 человек.