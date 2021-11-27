Секрет воспитания детей – в доверии

Доверие – основа
воспитания
- Я доверяю своим детям, а они – мне. Все глобальные
вопросы, типа ремонта или переезда, мы решаем сообща, потому что они такие же
равноправные члены семьи со своим мнением, как и я. Они изначально были
личностями, - рассказывает Дарья.
Она часто разговаривает со своими детьми на
актуальные темы по мере их взросления, помогая разобраться в огромном потоке
информации, которую они получают, в том числе из интернета. Не менее важная
задача, по словам Дарьи, донести до них, что мир не делится только на черное и
белое, в нем много других оттенков, и от гибкости восприятия зависит многое.
- Хочу верить, что являюсь авторитетом для своих
детей, к которому они всегда смогут прийти за советом. Иногда он действительно
необходим, - говорит она.
Все трое – как
на подбор
Старшая дочь Полина учится на первом курсе
технологического факультета ГИЭФПТ по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». Девушка окончила музыкальную школу, играет
на фортепиано, скрипке, гитаре, изучает английский, немецкий и испанский языки.
Столь необычный выбор профессии старшей дочери обусловлен уверенностью –
строители и инженеры будут нужны всегда.
Сын Степан учится в 6-м кадетском классе Гатчинской
школы № 11, ему уже присвоено звание старшины. В свободное от учебы время не по
годам серьезный парень занимается художественной обработкой дерева.
Младшая Жанна совсем недавно поступила в первый
класс, но уже занимается изучением английского языка.
На вопрос, как ей удалось воспитать всех троих
такими – почти идеальными, Дарья говорит, что ничего целенаправленно в этом
направлении не делала – только своим примером и доброжелательной обстановкой
дома.
- Конечно, бывали непростые моменты, например, у
Полины с музыкальной школой. Но я всегда говорила, что это лишь временные трудности,
и любое дело нужно доводить до конца, искать свои плюсы, - отметила Дарья.
Ресурс очень
важен
Как и любая мама, Дарья далеко не всегда все
успевает, но это – нормально. Другое дело – силы и ресурс, которые необходимо
восполнять. Дарья черпает его в общении с детьми, коллегами, друзьями. Не менее
важно – любить все, что тебя окружает, видеть во всем прекрасное и уделять
время тому, что действительно нравится. У нее это – рукоделие.
- Я шью куклы, броши, вяжу, вышиваю, вырезаю, леплю
из глины и обжигаю готовые изделия в гончарной мастерской. Уже освоила
практически все сферы ручного творчества. При этом я не стараюсь вовлекать
детей в свои занятия, у них должно быть что-то своё. Но на своем примере всегда
показываю, что мир творчества безграничен и открыт для каждого и в любом
возрасте, - рассказывает Дарья.
Как следствие, каждый член семьи по вечерам чем-то
занят. Дарья призналась, что недавно с удивлением обнаружила, что им отключили
телевизионную антенну, так как про телевизор уже все забыли.
Было бы
желание
Финансовый вопрос в многодетных семьях всегда стоит
в числе первых, но не у Дарьи. Нет неразумных трат – нет больших проблем. Дети
полностью обеспечены одеждой, телефонами, компьютерами для учебы.
- Все, что нужно, - есть, но не сверх этого. К тому
же, не стоит сильно баловать детей и задаривать их игрушками, иначе они
перестают это ценить, - говорит Дарья.
Что касается досуговой деятельности, то, по ее
словам, в Гатчине работает большое количество бесплатных кружков и секций –
было бы желание их найти. В детстве Дарья была такой же и всегда находила
занятия по душе, будь то бисероплетение в Доме детского творчества или поездки
в лагерь на каникулы.
Для мамочек, уставших от ежедневной рутины, сегодня
также существуют клубы по интересам. Так, в центре досуга и развития «Акуна
Матата» в рамках гранта администрации Гатчинского района для мамочек проводят
бесплатные занятия по йоге, арт-терапии, лепке, шитью.
Пандемия
изменила жизнь... к лучшему
Локдаун весной прошлого года семья пережила спокойно
и без потрясений. У каждого – своя комната, где можно уединиться. Когда
надоедало заниматься уроками или творчеством, выходили во двор гулять – благо
частный дом имеет свою территорию. Кроме этого, пандемия помогла Дарье освоить
новую профессию, которая сегодня приносит ей большое удовольствие.
Она работала автоинструктором, но из-за вынужденного
временного закрытия компании встала на биржу труда в Центр занятости. Пройдя
профориетанцию, прошла обучение на водителя погрузчика. Естественно, что первые
попытки трудоустроиться куда-либо проваливались – никто не хотел брать на такую
работу женщину, еще и без опыта. А вот в УБДХ города Гатчины не испугались и
сразу же предложили Дарье место тракториста в дорожной бригаде. Сегодня она
единственная женщина среди тех коммунальщиков, которые работают с техникой.
- Может, мои коллеги и обсуждали меня между собой,
но мне никто ничего не говорил. У нас много дел, и времени на пересуды нет. Мои
коллеги – отзывчивые, всегда помогут, подскажут, помогут с ремонтом в случае необходимости.
Мне очень повезло, работа мне нравится и полностью устраивает, - сказала Дарья.
Секрет успеха
– позитивное мышление
Дарья уверена – все, что происходит в жизни, - не
напрасно. Череда любых событий всегда несет за собой что-то хорошее.
- Я ни с кем не ругаюсь, со всеми выстраиваю ровные
отношения, да и времени на выяснение отношений нет. Не обращаю внимание на
мнение других людей. Мир прекрасный, огромный, в нем столько всего интересного,
чтобы тратить время впустую. Лучше займусь рукоделием или съезжу с детьми
куда-нибудь. Если все так будут жить, то мир станет намного добрее, - уверена
Дарья.
Фото из личного архива Дарьи Богатырёвой