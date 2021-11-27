Секрет воспитания детей – в доверии

Доверие – основа воспитания

- Я доверяю своим детям, а они – мне. Все глобальные вопросы, типа ремонта или переезда, мы решаем сообща, потому что они такие же равноправные члены семьи со своим мнением, как и я. Они изначально были личностями, - рассказывает Дарья.

Она часто разговаривает со своими детьми на актуальные темы по мере их взросления, помогая разобраться в огромном потоке информации, которую они получают, в том числе из интернета. Не менее важная задача, по словам Дарьи, донести до них, что мир не делится только на черное и белое, в нем много других оттенков, и от гибкости восприятия зависит многое.

- Хочу верить, что являюсь авторитетом для своих детей, к которому они всегда смогут прийти за советом. Иногда он действительно необходим, - говорит она.

Все трое – как на подбор

Старшая дочь Полина учится на первом курсе технологического факультета ГИЭФПТ по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Девушка окончила музыкальную школу, играет на фортепиано, скрипке, гитаре, изучает английский, немецкий и испанский языки. Столь необычный выбор профессии старшей дочери обусловлен уверенностью – строители и инженеры будут нужны всегда.

Сын Степан учится в 6-м кадетском классе Гатчинской школы № 11, ему уже присвоено звание старшины. В свободное от учебы время не по годам серьезный парень занимается художественной обработкой дерева.

Младшая Жанна совсем недавно поступила в первый класс, но уже занимается изучением английского языка.

На вопрос, как ей удалось воспитать всех троих такими – почти идеальными, Дарья говорит, что ничего целенаправленно в этом направлении не делала – только своим примером и доброжелательной обстановкой дома.

- Конечно, бывали непростые моменты, например, у Полины с музыкальной школой. Но я всегда говорила, что это лишь временные трудности, и любое дело нужно доводить до конца, искать свои плюсы, - отметила Дарья.

Ресурс очень важен

Как и любая мама, Дарья далеко не всегда все успевает, но это – нормально. Другое дело – силы и ресурс, которые необходимо восполнять. Дарья черпает его в общении с детьми, коллегами, друзьями. Не менее важно – любить все, что тебя окружает, видеть во всем прекрасное и уделять время тому, что действительно нравится. У нее это – рукоделие.

- Я шью куклы, броши, вяжу, вышиваю, вырезаю, леплю из глины и обжигаю готовые изделия в гончарной мастерской. Уже освоила практически все сферы ручного творчества. При этом я не стараюсь вовлекать детей в свои занятия, у них должно быть что-то своё. Но на своем примере всегда показываю, что мир творчества безграничен и открыт для каждого и в любом возрасте, - рассказывает Дарья.

Как следствие, каждый член семьи по вечерам чем-то занят. Дарья призналась, что недавно с удивлением обнаружила, что им отключили телевизионную антенну, так как про телевизор уже все забыли.

Было бы желание

Финансовый вопрос в многодетных семьях всегда стоит в числе первых, но не у Дарьи. Нет неразумных трат – нет больших проблем. Дети полностью обеспечены одеждой, телефонами, компьютерами для учебы.

- Все, что нужно, - есть, но не сверх этого. К тому же, не стоит сильно баловать детей и задаривать их игрушками, иначе они перестают это ценить, - говорит Дарья.

Что касается досуговой деятельности, то, по ее словам, в Гатчине работает большое количество бесплатных кружков и секций – было бы желание их найти. В детстве Дарья была такой же и всегда находила занятия по душе, будь то бисероплетение в Доме детского творчества или поездки в лагерь на каникулы.

Для мамочек, уставших от ежедневной рутины, сегодня также существуют клубы по интересам. Так, в центре досуга и развития «Акуна Матата» в рамках гранта администрации Гатчинского района для мамочек проводят бесплатные занятия по йоге, арт-терапии, лепке, шитью.

Пандемия изменила жизнь... к лучшему

Локдаун весной прошлого года семья пережила спокойно и без потрясений. У каждого – своя комната, где можно уединиться. Когда надоедало заниматься уроками или творчеством, выходили во двор гулять – благо частный дом имеет свою территорию. Кроме этого, пандемия помогла Дарье освоить новую профессию, которая сегодня приносит ей большое удовольствие.

Она работала автоинструктором, но из-за вынужденного временного закрытия компании встала на биржу труда в Центр занятости. Пройдя профориетанцию, прошла обучение на водителя погрузчика. Естественно, что первые попытки трудоустроиться куда-либо проваливались – никто не хотел брать на такую работу женщину, еще и без опыта. А вот в УБДХ города Гатчины не испугались и сразу же предложили Дарье место тракториста в дорожной бригаде. Сегодня она единственная женщина среди тех коммунальщиков, которые работают с техникой.

- Может, мои коллеги и обсуждали меня между собой, но мне никто ничего не говорил. У нас много дел, и времени на пересуды нет. Мои коллеги – отзывчивые, всегда помогут, подскажут, помогут с ремонтом в случае необходимости. Мне очень повезло, работа мне нравится и полностью устраивает, - сказала Дарья.

Секрет успеха – позитивное мышление

Дарья уверена – все, что происходит в жизни, - не напрасно. Череда любых событий всегда несет за собой что-то хорошее.

- Я ни с кем не ругаюсь, со всеми выстраиваю ровные отношения, да и времени на выяснение отношений нет. Не обращаю внимание на мнение других людей. Мир прекрасный, огромный, в нем столько всего интересного, чтобы тратить время впустую. Лучше займусь рукоделием или съезжу с детьми куда-нибудь. Если все так будут жить, то мир станет намного добрее, - уверена Дарья.





Фото из личного архива Дарьи Богатырёвой